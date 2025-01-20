Учёные из Краснодара исследуют бактерии для разрушения мазута

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Кубанского государственного университета (КубГУ) активно исследуют возможности использования природных бактерий для разложения мазута, информирует портал Наука. рф.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Исследования начались в декабре 2024 года и нацелены на поиск эффективных штаммов микроорганизмов. Специалисты моделируют процесс очистки в лабораторных условиях, используя колбы с минеральной средой Диановой-Ворошиловой. Однако пока ни один из изученных штаммов не показал полной активности — максимальная степень разрушения мазута составила лишь 15%.

Команда под руководством Алексея Абрамчука непосредственно участвует в ликвидации экологических аварий, изучая природные микроорганизмы в местах загрязнения.

Научный коллектив под руководством Владимира Бабешко разрабатывает технологии прогнозирования выбросов мазута, а специалисты во главе со Светланой Литвинской занимаются мониторингом состояния прибрежных экосистем.

Помимо оценки ущерба, исследователи разрабатывают меры по охране и восстановлению пострадавших природных территорий.

Эти усилия направлены на создание более эффективных методов борьбы с последствиями нефтяных разливов и минимизацию экологического ущерба.

Уточнения

Куба́нский государственный университет (КубГУ) — высшее учебное заведение, расположенное в Краснодаре. Является одним из крупнейших и старейших университетов юга России.

