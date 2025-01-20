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В России две группы ученых успешно выращивают органоиды против рака простаты

2:05
Наука

В Башкирии разработка новых подходов к лечению рака простаты стала приоритетным направлением научных исследований. Учёные Института фундаментальной медицины БГМУ Минздрава России, сообщает пресс-служба вуза, освоили технологию выращивания органоидов из клеток злокачественных опухолей предстательной железы. В России таких групп всего две, что делает работу уникальной и значимой для будущего онкологии.

Анализ мочи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анализ мочи

Исследование проводится в рамках программы развития университетов «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».

Органоиды открывают возможности для персонализированного подхода в лечении рака простаты. Эти миниатюрные биологические модели помогают ученым эффективнее подбирать стратегии терапии, тестируя препараты на клеточных моделях, максимально приближенных к реальной опухоли. Знания, полученные в ходе экспериментов, могут лечь в основу обновленных клинических рекомендаций.

Обработка тканей для формирования 3D-клеточных моделей с использованием Матригеля.
Рост органоидов, воспроизводящих механические свойства опухоли, занимает около 10 дней.
 
После завершения роста органоидов начинается тестирование противоопухолевых препаратов. Этот процесс помогает определить наиболее эффективные лекарства для индивидуального пациента.

Ученые также работают над созданием альтернативных методик для формирования органоидов. Эти подходы позволят подтвердить наличие опухолевых клеток и снизить затраты на клиническое применение технологии.

Для повышения уровня компетенций местных специалистов заместитель декана факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Сергей Никулин провёл мастер-класс для сотрудников лабораторий. Такие мероприятия способствуют внедрению передовых методик в исследовательскую практику.

Уточнения

Рак предста́тельной железы́ (рак проста́ты, карцино́ма проста́ты, карцино́ма предста́тельной железы́; англ. prostatic cancer, лат. adenocarcinoma prostatica) — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.

Органоид - орган, выращенный в искусственных условиях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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