Тысячелетние тайны аборигенов: загадочные сооружения Австралии

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На окраине Мельбурна возвышаются загадочные земляные кольца — рукотворные структуры, созданные сотни или даже тысячи лет назад.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

Они не только поражают масштабами, но и раскрывают древнюю связь народа Вурунджери Вои-вуррунг с их землёй.

Что такое земляные кольца?

Эти кольца представляют собой большие земляные насыпи, созданные людьми. Диаметр некоторых из них достигает сотен метров. В восточной Австралии такие кольца были священными местами инициаций и церемоний для аборигенов.

Из-за европейской колонизации большинство этих структур были уничтожены. Ранее их было сотни, а сейчас в Австралии сохранилось менее 100. В районе Санбери, пригороде Мельбурна, находится пять таких колец, каждое из которых является ценным свидетельством истории.

Исследование кольца Санбери-G

В 2022 году народ Вурунджери Вои-вуррунг инициировал археологические раскопки кольца Санбери-G. Эта структура служила местом собраний и церемоний между землями двух кланов: Марин-Буллук и Вурунджери-Вилам.

Впервые это кольцо исследовал археолог Дэвид Франкель в 1979 году. Найденные тогда 166 каменных артефактов стали основой для современных исследований.

Учёные установили, что кольцо было создано около 590–1400 лет назад. Для его строительства люди выкорчёвывали растения, убирали почву и выкладывали камни слоями.

Здесь также разводили костры, изготавливали каменные орудия и проводили ритуалы. Некоторые из инструментов, возможно, использовались для украшения перьями или нанесения шрамов — традиции, зафиксированной и в других регионах Виктории.

Культурное значение

Для народа Вурунджери Вои-вуррунг земляные кольца символизируют не только прошлое, но и живую историю. Эти места отражают их глубокую связь с предками, творцами Бунджилом и Ваа, и являются частью культурного наследия.

«Этот ландшафт — больше, чем просто земля. Это место, где жили наши предки, воспитывали поколения и сохраняли традиции», — делиться Зара Ди Керр, старейшина Вурунджери.

Сегодня команда археологов работает над восстановлением и сохранением этих территорий, чтобы защитить их от угроз, связанных с освоением земель и изменением климата.

Эти усилия подчёркивают важность сохранения наследия, связанного с земляными кольцами.

Уточнения

Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia,) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк; является шестым государством по площади в мире. В юго-восточной Австралии, на озере Кондах в штате Виктория, найдены полупостоянные поселения с большими запасами продовольствия.



