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Объект в 50 раз тяжелее Юпитера: как он повлиял на Солнечную систему

3:16
Наука

Мог ли таинственный космический гость изменить судьбу Солнечной системы? Новое исследование предполагает, что объект размером с планету, пролетевший через нашу систему около 4 миллиардов лет назад, мог повлиять на орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, придав им необычные особенности.

Юпитер
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юпитер

Загадка орбит

На протяжении десятилетий астрономы пытались понять, почему орбиты планет в Солнечной системе не идеальны.

В теории они должны быть круговыми, лежать в одной плоскости и быть расположенными концентрически вокруг Солнца.

Однако на практике ни одна из восьми планет, включая Землю, не соответствует этим критериям. Особенно это касается гигантов, чьи орбиты лишь незначительно отклоняются от идеала.

"Загадкой для теоретической астрофизики долгое время было выяснить, как орбиты стали не круглыми и отклонились от своей средней плоскости не слишком сильно и не слишком мало", — объясняет Рену Малхотра, планетолог из Университета Аризоны и соавтор нового исследования.

Ранее учёные рассматривали гипотезы, связанные с взаимодействиями между самими планетами, но они не объясняли всех деталей наблюдаемых орбит.

Чтобы найти ответ, исследователи решили изучить менее очевидный сценарий — возможный пролёт массивного объекта через Солнечную систему.

Межзвёздный гость

Малхотра и её коллеги смоделировали 50 000 различных сценариев пролёта объекта, изменяя его массу, скорость и дистанцию до Солнца.

Впервые в такие исследования включили объекты меньших размеров, начиная от масс, сравнимых с Юпитером, и до коричневых карликов.

Важным открытием стало то, что около 1% всех симуляций показывали изменения орбит планет-гигантов, схожие с наблюдаемыми сегодня.

Эти объекты могли быть от двух до 50 раз тяжелее Юпитера, а в некоторых случаях они приближались к Солнцу на расстояние 20 астрономических единиц (а.е.).

"Этот диапазон включает в себя массы от планетарных до масс коричневых карликов", — добавляет Малхотра.

Коричневые карлики — это небесные тела, которые находятся между планетами и звёздами по своим характеристикам.

Результаты моделирования

Самые реалистичные результаты показали, что объект, в восемь раз тяжелее Юпитера, мог приблизиться к Солнцу на расстояние 1,69 а. е.

Это немного дальше нынешней орбиты Марса (1,5 а. е.). Одного такого пролёта было бы достаточно, чтобы повлиять на орбиты гигантских планет, воссоздав их современное состояние.

Заключение

Хотя гипотеза о пролёте массивного объекта остаётся теоретической, она проливает свет на происхождение особенностей орбит планет.

Эти исследования показывают, что подобные встречи могли быть более распространены, чем считалось ранее, и их влияние на формирование планетных систем значительно больше, чем мы думали.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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