Можете ли вы решить задачу, которая озадачила выпускников Гарварда

Как часто вы сталкиваетесь с математическими задачами, которые кажутся простыми, но сбивают с толку? Одна из таких головоломок уже успела озадачить тысячи студентов, включая выпускников Гарварда.
Звучит так: "Сколько будет 10 + (10×10) — 10 ÷ 10?" Попробуете решить её без посторонней помощи?
Математические головоломки не только развлекают, но и развивают важные навыки:
Погружение в подобные задачи позволяет не только улучшить понимание математики, но и укрепить уверенность в своих силах.
Эксперты утверждают, что всего 10% студентов решают эту задачу правильно. Следуйте инструкции шаг за шагом:
Почему возникает путаница? Люди часто нарушают порядок операций, прописанный математическими правилами. В этом и заключается хитрость задачи.
Существует правило, объясняющее взаимодействие одинаковых и разных знаков в математике. Если знаки одинаковые, результат будет положительным. Если разные — отрицательным. Этот принцип часто забывают, что приводит к ошибкам в решении.
Теперь ваша очередь проверить свои знания. Попробуйте решить эту задачу без подсказок и сравните свой результат с верным решением. Возможно, вы войдёте в те самые 10%, кто справился с задачей безошибочно.
Головоло́мка (буквальный перевод с фр. casse-tête) — игрушка с определённой задачей для самостоятельного решения, иногда также называют некоторые логические игры и задачи занимательной математики.
Гарвардский университет (Гарвард) (англ. Harvard University) — один из самых известных и престижных университетов, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.
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