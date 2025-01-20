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Можете ли вы решить задачу, которая озадачила выпускников Гарварда

2:16
Наука

Как часто вы сталкиваетесь с математическими задачами, которые кажутся простыми, но сбивают с толку? Одна из таких головоломок уже успела озадачить тысячи студентов, включая выпускников Гарварда.

математика
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
математика

Звучит так: "Сколько будет 10 + (10×10) — 10 ÷ 10?" Попробуете решить её без посторонней помощи?

Почему это важно?

Математические головоломки не только развлекают, но и развивают важные навыки:

  • Критическое мышление — умение подходить к задаче с разных сторон.
  • Решение проблем — способность анализировать и находить оптимальное решение.
  • Концентрация — фокус на деталях и последовательных шагах.
  • Креативность — поиск нестандартных подходов.

Погружение в подобные задачи позволяет не только улучшить понимание математики, но и укрепить уверенность в своих силах.

Как правильно решить задачу?

Эксперты утверждают, что всего 10% студентов решают эту задачу правильно. Следуйте инструкции шаг за шагом:

  1. Начните с умножения. Согласно порядку действий, сначала выполняем 10×10 = 100.
  2. Разберитесь с делением. Следующий шаг — 10 ÷ 10 = 1.
  3. Сложите числа. Добавляем 10 к 100, получаем 110.
  4. Вычтите результат деления. Отнимаем 1 от 110. Итоговый ответ: 109.

Почему возникает путаница? Люди часто нарушают порядок операций, прописанный математическими правилами. В этом и заключается хитрость задачи.

Несколько слов о знаках

Существует правило, объясняющее взаимодействие одинаковых и разных знаков в математике. Если знаки одинаковые, результат будет положительным. Если разные — отрицательным. Этот принцип часто забывают, что приводит к ошибкам в решении.

Попробуйте сами

Теперь ваша очередь проверить свои знания. Попробуйте решить эту задачу без подсказок и сравните свой результат с верным решением. Возможно, вы войдёте в те самые 10%, кто справился с задачей безошибочно.

Уточнения

Головоло́мка (буквальный перевод с фр. casse-tête) — игрушка с определённой задачей для самостоятельного решения, иногда также называют некоторые логические игры и задачи занимательной математики.

Гарвардский университет (Гарвард) (англ. Harvard University) — один из самых известных и престижных университетов, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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