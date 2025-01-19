Как развлекалась элита в Помпеях: банкетный зал с выходом в спа

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Археологи сделали впечатляющую находку в инсуле 10 Regio IX в Помпеях: они обнаружили большой термальный комплекс, примыкающий к банкетному залу частного дома. Этот комплекс является одним из крупнейших и наиболее сложных среди частных термальных построек, найденных в Помпеях. К аналогичным примерам можно отнести термы виллы Praedia di Giulia Felice, Дом лабиринта (Casa del Labirinto) и виллу Диомеда (Villa di Diomede).

Фото: Wikimedia Commons by Nersi Elahi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помпеи, ванная

Термальный комплекс включает в себя кальдарий, тепидарий, фригидарий и аподитерий — помещения для горячих и холодных процедур с раздевалками. Судя по найденным скамьям, термы могли вместить до 30 человек одновременно. Особенно впечатляет холодный зал: перистильный двор размером 10x10 метров с большой ванной в центре.

Прямой выход из термального комплекса в банкетный зал подчёркивает важность пиршеств в римской культуре. Домовладельцы использовали такие приёмы не только для демонстрации роскоши, но и для укрепления своих социальных связей, продвижения друзей или родственников в политической сфере и утверждения своего статуса в обществе.

Считается, что дом принадлежал представителям городской элиты, которые жили здесь за несколько лет до извержения Везувия в 79 году. Раскопки помещений, включая перистиль, стали возможны благодаря инновационным технологиям.

Археологи применили переходные опорные конструкции, позволившие сохранить архитектурные элементы колоннады во время раскопок. Сейчас комплекс защищён строительными обвязками, пока не начнутся реставрационные работы.

Главный вход в дом находился на южной стороне, где располагался атриум, соединённый с перистилем — садом с колоннадой, занимающим почти всю ширину квартала. С одной стороны перистиля располагались жилые помещения.

На востоке находился большой oecus, главный зал или гостиная, который использовался как триклиний для банкетов. В процессе раскопок также был обнаружен коридор. Особую ценность представляет фриз с изображением натюрмортов — дичи и персиков, которые предлагались гостям во время пиршеств.

Уточнения

Помпе́и — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.



И́нсула (лат. Insula) — в архитектуре Древнего Рима — многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём.



Перисти́ль (лат. peristylium, от др.-греч. περίστυλος) — окружённое колоннами пространство.



Фригида́рий (лат. frigidarium — холодная комната) — одно из помещений классических римских терм, предназначенное для охлаждения.



Кальда́рий кальда́риум (лат. caldarium, calidarium, от calida — «горячая вода») — одно из основных помещений римских терм, зал с горячей водой.



Тепида́рий тепида́риум (лат. tepidarium — тёплая комната) — тёплая сухая комната в классических римских термах, предназначенная для (предварительного) разогрева тела.



Трикли́ний (лат. triclinium ← др.-греч. τρί-κλῑνον — столовая с тремя застольными ложами от др.-греч. τρεῖς, τρία — три + др.-греч. κλίνη — ложе, кровать) — пиршественный зал, столовая, выделенная в отдельную комнату под влиянием греческой традиции.

