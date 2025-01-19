NASA изучает кислород в полной темноте: новое открытие изменит науку

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Недавно исследователи обнаружили, что металлические образования на дне океана способны создавать кислород в полной темноте. Это открытие не только вызвало бурные споры в научном сообществе, но и привлекло внимание NASA, поскольку предполагает возможность существования жизни на планетах без солнечного света.

Фото: NASA is licensed under public domain Столпы творения

Прорывное открытие: кислород из металлов

До сих пор считалось, что кислород может образовываться только в процессе фотосинтеза на свету. Однако команда под руководством профессора Эндрю Суитмана из Университета Вандербильта обнаружила, что металлические конкреции на дне океана способны выделять кислород, преобразуя молекулы воды.

"Мы уже ведём переговоры с экспертами NASA, которые считают, что это открытие может изменить наше представление о том, как жизнь может поддерживаться на других планетах", — рассказал Суитман.

Исследователи планируют изучить самые глубокие участки мирового океана, чтобы понять, насколько широко распространено это явление.

Как происходит образование кислорода?

Металлические конкреции, найденные на глубинах около 5 км между Гавайями и Мексикой, представляют собой естественные образования, сформировавшиеся за миллионы лет. Они образуются из растворённых в морской воде металлов, которые оседают на обломках раковин или других материалов.

С помощью сенсоров, размещённых на дне океана, учёные обнаружили неожиданный рост уровня кислорода. Лабораторные эксперименты показали, что эти металлические узлы генерируют электрический ток, который способен разлагать молекулы воды на водород и кислород.

Противоречия и споры

Это открытие вызвало резкую критику, как со стороны научного сообщества, так и от компаний, занимающихся глубоководной добычей полезных ископаемых. Некоторые эксперты заявили, что данные могут быть ошибочными и что пузырьки кислорода, возможно, возникли в процессе сбора образцов.

"Мы исключили эту возможность", — отметил Суитман, добавив, что новые эксперименты должны дать окончательное подтверждение.

Тем временем компании, занимающиеся глубоководной добычей, заинтересованы в разработке этих богатых металлами отложений. Эти металлы используются для производства аккумуляторов, спрос на которые растёт в связи с переходом на электротранспорт. Однако экологические организации и более 900 морских учёных из 44 стран призывают к приостановке добычи из-за возможного ущерба для экосистем.

Влияние на поиск жизни вне Земли

NASA проявило особый интерес к исследованиям, поскольку образование кислорода в полной темноте может указывать на возможность существования жизни подо льдами океанов на других планетах или спутниках, таких как Европа или Энцелад.

"Если есть кислород, то, возможно, существуют микробы, которые могут его использовать", — отметил Суитман.

Что дальше?

Новая исследовательская миссия предполагает изучение участков дна на глубинах свыше 10 км с использованием дистанционно управляемого оборудования. Учёные планируют выяснить, насколько распространён этот процесс и какие организмы могут использовать кислород, производимый в таких экстремальных условиях.

В ходе пресс-конференции Суитман подчеркнул: "Прежде чем принимать какие-либо решения о разработке этих ресурсов, мы должны максимально изучить экосистему глубокого океана".