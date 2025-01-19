Квантовая механика разрешает главный парадокс путешествий во времени

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Каждый, кто мечтает о путешествиях во времени, знает главное правило: не менять прошлое. Убить собственного дедушку в юности или передать чертежи машины времени самому себе в молодости — это сценарии, которые создают парадоксальные цепочки событий. Однако физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта предлагает взглянуть на эту проблему иначе: возможно, никакого парадокса на самом деле не существует.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Owen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Time and water travel

Что такое парадокс дедушки?

Парадокс дедушки — это противоречие, возникающее, если путешественник во времени отправится в прошлое и убьет своего дедушку до рождения одного из родителей. В результате этого самого путешественника просто не будет существовать, чтобы совершить убийство.

Гавассино в своем исследовании утверждает: "Теоретически, мы можем убивать сколько угодно дедушек, и это не нарушит фундаментальные законы природы".

Что происходит с временем в физике?

Согласно общей теории относительности, время можно представить как гибкую структуру, которая растягивается и сжимается под влиянием массы и ускорения. В экстремальных условиях, например, возле черных дыр, время может искривляться настолько, что формируются так называемые "замкнутые времениподобные кривые". Это позволяет "замкнуть" временную линию, по которой путешественник может вернуться в прошлое.

Энтропия и "стрела времени"

Одним из фундаментальных понятий времени в физике является энтропия — мера беспорядка в системе. Энтропия всегда возрастает с течением времени, что определяет направление "стрелы времени". Но что произойдет, если система с высокой энтропией, например, космический корабль путешественника, попадет в прошлое, где энтропия ниже?

Гавассино использовал квантовую статистическую механику, чтобы показать, что энтропия путешественника не может продолжать увеличиваться при возвращении в прошлое. Вместо этого создается параллельная энтропийная линия времени, которая начинается и заканчивается в одних и тех же точках.

Как это выглядит в теории?

Если путешественник во времени вернется в прошлое, чтобы, например, убить своего дедушку, квантовые процессы могут "загладить" любые противоречия. Его дедушка может остаться живым, а причина, по которой путешественник хотел убить его, может просто исчезнуть из памяти.

Что это значит для путешествий во времени?

Хотя исследование Гавассино не приближает нас к созданию машины времени, оно дает возможность глубже понять, как квантовая механика и общая теория относительности могут взаимодействовать. Это также открывает новые горизонты для изучения природы пространства и времени.

Исследование было опубликовано в журнале Classical and Quantum Gravity.

Уточнения

Путеше́ствие во вре́мени — гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого «машиной времени».



Ква́нтовая фи́зика — раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения.

