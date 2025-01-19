Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изысканный холостяцкий ужин: пельмени в стиле карбонары
Ухаживаем за пожилой кошкой: что нужно знать каждому владельцу
Крупнейший производитель грузовиков получил поддержку Билла Гейтса
Диатез: как избежать осложнений и сохранить здоровье ребенка
Средневековые НЛО — ученые задались вопросом о контактах с пришельцами до 20 века
Нападение обезьяны: как спасли жительницу Зеленограда
Минеральный источник Каламени: уединение и тепло круглый год
Рой черных дыр найден в Млечном Пути: новое исследование
Ягодичный мостик: как это упражнение меняет вашу физическую форму

Квантовая механика разрешает главный парадокс путешествий во времени

2:58
Наука

Каждый, кто мечтает о путешествиях во времени, знает главное правило: не менять прошлое. Убить собственного дедушку в юности или передать чертежи машины времени самому себе в молодости — это сценарии, которые создают парадоксальные цепочки событий. Однако физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта предлагает взглянуть на эту проблему иначе: возможно, никакого парадокса на самом деле не существует.

Time and water travel
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Owen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Time and water travel

Что такое парадокс дедушки?

Парадокс дедушки — это противоречие, возникающее, если путешественник во времени отправится в прошлое и убьет своего дедушку до рождения одного из родителей. В результате этого самого путешественника просто не будет существовать, чтобы совершить убийство.

Гавассино в своем исследовании утверждает: "Теоретически, мы можем убивать сколько угодно дедушек, и это не нарушит фундаментальные законы природы".

Что происходит с временем в физике?

Согласно общей теории относительности, время можно представить как гибкую структуру, которая растягивается и сжимается под влиянием массы и ускорения. В экстремальных условиях, например, возле черных дыр, время может искривляться настолько, что формируются так называемые "замкнутые времениподобные кривые". Это позволяет "замкнуть" временную линию, по которой путешественник может вернуться в прошлое.

Энтропия и "стрела времени"

Одним из фундаментальных понятий времени в физике является энтропия — мера беспорядка в системе. Энтропия всегда возрастает с течением времени, что определяет направление "стрелы времени". Но что произойдет, если система с высокой энтропией, например, космический корабль путешественника, попадет в прошлое, где энтропия ниже?

Гавассино использовал квантовую статистическую механику, чтобы показать, что энтропия путешественника не может продолжать увеличиваться при возвращении в прошлое. Вместо этого создается параллельная энтропийная линия времени, которая начинается и заканчивается в одних и тех же точках.

Как это выглядит в теории?

Если путешественник во времени вернется в прошлое, чтобы, например, убить своего дедушку, квантовые процессы могут "загладить" любые противоречия. Его дедушка может остаться живым, а причина, по которой путешественник хотел убить его, может просто исчезнуть из памяти.

Что это значит для путешествий во времени?

Хотя исследование Гавассино не приближает нас к созданию машины времени, оно дает возможность глубже понять, как квантовая механика и общая теория относительности могут взаимодействовать. Это также открывает новые горизонты для изучения природы пространства и времени.

Исследование было опубликовано в журнале Classical and Quantum Gravity.

Уточнения

Путеше́ствие во вре́мени — гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого «машиной времени».

Ква́нтовая фи́зика — раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Последние материалы
6 гаджетов, которые облегчат уборку дома и сэкономят ваше время
Россияне столкнулись с проблемой перевода денег после санкций против Газпромбанка
Последнее публичное выступление Дэвида Линча назвали пророческим
Вкус детства: готовим рецепты по классическому советскому рецепту
Возвращение легенды: Fiat 128 с современным дизайном и мощным мотором
Искусственные ямочки на щеках: хит сезона или временный тренд
Квантовая механика разрешает главный парадокс путешествий во времени
Что делать, если у собаки появился неприятный запах из пасти
Синяки под глазами? Простой способ скрыть их навсегда
Иерусалимские находки: первые свидетельства жертвоприношений животных в Иудейском царстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.