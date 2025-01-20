Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый игрок: чем Skoda Kamiq привлекает российских водителей
Как паразиты провоцируют хроническую диарею у домашних животных
Уход за пионами: секреты посадки корневищ
Биткоин теряет позиции на фоне запуска криптовалюты Мелании Трамп
Может ли любовь к сладкому закончиться диабетом
Как почистить чайник от налёта? Эффективные средства
4 заменителя белой муки с высоким содержанием клетчатки, которые сделают вашу выпечку более полезной
Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться
Удобрение орхидей: секреты успеха и распространённые ошибки

ФБР провело крупнейшую операцию против вредоносного ПО

1:58
Наука

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США совместно удалили вредоносное ПО PlugX с тысяч компьютеров по всей стране.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Эта операция стала ответом на угрозу, исходящую от хакеров, которых связывают с китайским правительством.

Как это произошло?

По данным ФБР, операция затронула 4258 компьютеров в США. Судебное разрешение на такие действия выдали девять судей, начиная с августа 2024 года.

Первый ордер был утвержден в Восточном округе Пенсильвании. Сама программа PlugX известна с 2014 года и часто использовалась для атак на американские компании и организации.

Что такое PlugX?

PlugX — это вредоносная программа, предоставляющая хакерам удалённый доступ к заражённым компьютерам. Её применение связывают с хакерской группировкой Mustang Panda (также известной как Twill Typhoon), которая предположительно поддерживается китайским правительством. Эта программа использовалась для проникновения в системы и длительного контроля над ними.

Заявления ФБР

"ФБР усиливает меры по защите американских компьютеров от дальнейшего риска, исходящего от хакеров, поддерживаемых Китайской Народной Республикой." — подчеркнул Брайан Ворндран, заместитель директора по кибербезопасности ФБР.

Согласно официальному заявлению бюро, приказы на удаление вредоносного ПО были тщательно проработаны, чтобы не повлиять на работу заражённых устройств и не собирать их личные данные.

Почему это важно?

Впервые американские власти провели масштабную операцию по удалению вредоносного ПО с частных устройств.

Это свидетельствует о серьёзности угрозы и готовности США использовать новые методы для противостояния киберпреступности.

Уточнения

Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединенных Штатов. ФБР является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить смородину размером с виноград: узнайте секреты
Садоводство, цветоводство
Как вырастить смородину размером с виноград: узнайте секреты Аудио 
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Последние материалы
ФБР провело крупнейшую операцию против вредоносного ПО
Как почистить чайник от налёта? Эффективные средства
4 заменителя белой муки с высоким содержанием клетчатки, которые сделают вашу выпечку более полезной
Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться
Удобрение орхидей: секреты успеха и распространённые ошибки
Семь питомцев, которые станут вашими спутниками на десятилетия
Беспроигрышные модели платьев, которые всегда в тренде
Эстония против закрытия границы с Россией: мнение министра
Слепой теннисист покорил мир тату: он стал первым незрячим мастером
Новогодние каникулы-2025: сколько денег россияне потратили на еду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.