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Ископаемые мозазавра с зубами-пилой вызвали научный спор

3:16
Наука

В 2021 году ученые объявили об открытии нового вида мозазавра — Xenodens calminechari, найденного в фосфатном руднике в Марокко. Его уникальная особенность — зубы, напоминающие лезвия пилы. Однако новое исследование ставит под сомнение подлинность этих ископаемых, предполагая, что они могут быть подделкой. Теперь исследователи требуют проведения компьютерной томографии (КТ), чтобы определить их происхождение.

Мозазавр Xenodens calminechari
Фото: Генри Шарп is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Мозазавр Xenodens calminechari

Необычные черты окаменелости

Мозазавры, морские хищники мелового периода, имели разнообразные зубы, адаптированные к разным типам питания. В описании X. calminechari утверждалось, что его зубы — небольшие, плотно расположенные, с режущими краями — являются уникальными не только для мозазавров, но и для всех позвоночных.

Однако исследователи под руководством Генри Шарпа из Университета Альберты обнаружили ряд несоответствий в строении ископаемого:

  • В одной ячейке челюсти находятся сразу два зуба, хотя у всех известных мозазавров каждый зуб имеет свою собственную ячейку.
  • Ячейки зубов выглядят не так, как у других мозазавров, что ставит под сомнение их естественное происхождение.
  • Некоторые зубы имеют «медиальный налет» — слой материала, которого не должно быть в нормальной структуре зуба.

«Каждый зуб создает собственное "жилище" в челюсти. Два зуба в одной ячейке и налет — это явные признаки подделки», — объясняет соавтор исследования Майкл Колдуэлл.

Проблемы с происхождением

Окаменелость была найдена не палеонтологами, а в фосфатном руднике Марокко, известном большим числом фальсифицированных ископаемых. Без точной документации раскопок подтвердить подлинность находки крайне сложно. Ученые призывают провести КТ-сканирование, чтобы исследовать внутреннюю структуру челюсти, но столкнулись с трудностями в доступе к эталонному экземпляру.

Генри Шарп рассказал, что ведущий автор оригинального исследования Ник Лонгридж не предоставил доступ к ископаемому, задавая вопросы о целях нового исследования.

«Скрывать информацию об эталонном экземпляре абсолютно неэтично. Это противоречит научным принципам», — отметил Шарп.

Мнения экспертов

Палеонтологи, не участвовавшие в исследованиях, также выразили сомнения в подлинности находки. Паулина Хименес-Уидобро из Боннского университета отметила, что необычная структура зубов и их расположение указывают на то, что они могли быть добавлены искусственно. В свою очередь, Вахиба Бел Хауз из Университета Хассана II в Касабланке подчеркнула, что в Марокко нет законодательства для защиты палеонтологических находок, что способствует фальсификациям.

Что дальше?

Шарп и его команда надеются, что будущие исследования с использованием КТ помогут установить истину. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и тщательной проверки данных в палеонтологии.

Уточнения

Мозаза́вры (лат. Mosasauridae) — семейство вымерших морских ящериц (Lacertilia) из надсемейства мозазавроидей (Mosasauroidea или Mosasauria). Довольно близкие родственники современных варанов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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