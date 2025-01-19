Ископаемые мозазавра с зубами-пилой вызвали научный спор

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В 2021 году ученые объявили об открытии нового вида мозазавра — Xenodens calminechari, найденного в фосфатном руднике в Марокко. Его уникальная особенность — зубы, напоминающие лезвия пилы. Однако новое исследование ставит под сомнение подлинность этих ископаемых, предполагая, что они могут быть подделкой. Теперь исследователи требуют проведения компьютерной томографии (КТ), чтобы определить их происхождение.

Фото: Генри Шарп is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Мозазавр Xenodens calminechari

Необычные черты окаменелости

Мозазавры, морские хищники мелового периода, имели разнообразные зубы, адаптированные к разным типам питания. В описании X. calminechari утверждалось, что его зубы — небольшие, плотно расположенные, с режущими краями — являются уникальными не только для мозазавров, но и для всех позвоночных.

Однако исследователи под руководством Генри Шарпа из Университета Альберты обнаружили ряд несоответствий в строении ископаемого:

В одной ячейке челюсти находятся сразу два зуба, хотя у всех известных мозазавров каждый зуб имеет свою собственную ячейку.

Ячейки зубов выглядят не так, как у других мозазавров, что ставит под сомнение их естественное происхождение.

Некоторые зубы имеют «медиальный налет» — слой материала, которого не должно быть в нормальной структуре зуба.

«Каждый зуб создает собственное "жилище" в челюсти. Два зуба в одной ячейке и налет — это явные признаки подделки», — объясняет соавтор исследования Майкл Колдуэлл.

Проблемы с происхождением

Окаменелость была найдена не палеонтологами, а в фосфатном руднике Марокко, известном большим числом фальсифицированных ископаемых. Без точной документации раскопок подтвердить подлинность находки крайне сложно. Ученые призывают провести КТ-сканирование, чтобы исследовать внутреннюю структуру челюсти, но столкнулись с трудностями в доступе к эталонному экземпляру.

Генри Шарп рассказал, что ведущий автор оригинального исследования Ник Лонгридж не предоставил доступ к ископаемому, задавая вопросы о целях нового исследования.

«Скрывать информацию об эталонном экземпляре абсолютно неэтично. Это противоречит научным принципам», — отметил Шарп.

Мнения экспертов

Палеонтологи, не участвовавшие в исследованиях, также выразили сомнения в подлинности находки. Паулина Хименес-Уидобро из Боннского университета отметила, что необычная структура зубов и их расположение указывают на то, что они могли быть добавлены искусственно. В свою очередь, Вахиба Бел Хауз из Университета Хассана II в Касабланке подчеркнула, что в Марокко нет законодательства для защиты палеонтологических находок, что способствует фальсификациям.

Что дальше?

Шарп и его команда надеются, что будущие исследования с использованием КТ помогут установить истину. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и тщательной проверки данных в палеонтологии.

Уточнения

Мозаза́вры (лат. Mosasauridae) — семейство вымерших морских ящериц (Lacertilia) из надсемейства мозазавроидей (Mosasauroidea или Mosasauria). Довольно близкие родственники современных варанов.

