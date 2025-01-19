Ископаемые мозазавра с зубами-пилой вызвали научный спор

В 2021 году ученые объявили об открытии нового вида мозазавра — Xenodens calminechari, найденного в фосфатном руднике в Марокко. Его уникальная особенность — зубы, напоминающие лезвия пилы. Однако новое исследование ставит под сомнение подлинность этих ископаемых, предполагая, что они могут быть подделкой. Теперь исследователи требуют проведения компьютерной томографии (КТ), чтобы определить их происхождение.
Мозазавры, морские хищники мелового периода, имели разнообразные зубы, адаптированные к разным типам питания. В описании X. calminechari утверждалось, что его зубы — небольшие, плотно расположенные, с режущими краями — являются уникальными не только для мозазавров, но и для всех позвоночных.
Однако исследователи под руководством Генри Шарпа из Университета Альберты обнаружили ряд несоответствий в строении ископаемого:
«Каждый зуб создает собственное "жилище" в челюсти. Два зуба в одной ячейке и налет — это явные признаки подделки», — объясняет соавтор исследования Майкл Колдуэлл.
Окаменелость была найдена не палеонтологами, а в фосфатном руднике Марокко, известном большим числом фальсифицированных ископаемых. Без точной документации раскопок подтвердить подлинность находки крайне сложно. Ученые призывают провести КТ-сканирование, чтобы исследовать внутреннюю структуру челюсти, но столкнулись с трудностями в доступе к эталонному экземпляру.
Генри Шарп рассказал, что ведущий автор оригинального исследования Ник Лонгридж не предоставил доступ к ископаемому, задавая вопросы о целях нового исследования.
«Скрывать информацию об эталонном экземпляре абсолютно неэтично. Это противоречит научным принципам», — отметил Шарп.
Палеонтологи, не участвовавшие в исследованиях, также выразили сомнения в подлинности находки. Паулина Хименес-Уидобро из Боннского университета отметила, что необычная структура зубов и их расположение указывают на то, что они могли быть добавлены искусственно. В свою очередь, Вахиба Бел Хауз из Университета Хассана II в Касабланке подчеркнула, что в Марокко нет законодательства для защиты палеонтологических находок, что способствует фальсификациям.
Шарп и его команда надеются, что будущие исследования с использованием КТ помогут установить истину. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и тщательной проверки данных в палеонтологии.
Мозаза́вры (лат. Mosasauridae) — семейство вымерших морских ящериц (Lacertilia) из надсемейства мозазавроидей (Mosasauroidea или Mosasauria). Довольно близкие родственники современных варанов.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.