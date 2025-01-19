Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю

5:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о разработке двух альтернативных планов по доставке на Землю образцов марсианских пород, собранных марсоходом "Персеверанс".

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Эти образцы, как надеются ученые, могут содержать неопровержимые доказательства существования жизни за пределами нашей планеты.

С момента своего прибытия на Марс в 2021 году, "Персеверанс" ведет кропотливую работу по сбору кернов горных пород и отложений на дне древнего озера, некогда существовавшего в кратере Езеро. Однако, каким образом эти бесценные образцы будут доставлены на Землю для детального изучения, до недавнего времени оставалось открытым вопросом.

Первоначальный план миссии по возвращению марсианского грунта предполагал доставку собранных "Персеверансом" образцов к 2033 году. Тем не менее, из-за ряда задержек и значительного увеличения предполагаемых расходов, НАСА в прошлом году было вынуждено вернуться к стадии переосмысления и разработки новых подходов. Как стало известно из заявления, опубликованного во вторник, 7 января, в настоящее время агентство рассматривает две принципиально новые стратегии посадки для осуществления сбора образцов. Окончательное решение о выборе одной из них планируется принять в 2026 году.

Администратор НАСА Билл Нельсон отметил, что реализация одного из двух предложенных вариантов позволит агентству вернуть образцы марсианского грунта с существенной экономией как времени, так и финансовых ресурсов, в сравнении с первоначальным планом. Он выразил уверенность в том, что эти образцы способны кардинально изменить понимание не только Марса, но и Вселенной в целом, а в конечном итоге, и нашего места в ней.

Несмотря на то, что вопрос о существовании жизни на Марсе до сих пор остается открытым, ученые не исключают, что следы древней марсианской биосферы, если таковая когда-либо существовала, уже могут быть обнаружены марсоходом "Персеверанс" на дне кратера Езеро. Однако, достоверно узнать, что именно скрывается в собранных образцах, можно будет только после их доставки на Землю и проведения комплексных лабораторных исследований.

Первоначально предполагалось, что общая стоимость программы по возвращению образцов с Марса составит около 7 миллиардов долларов. Однако, когда оценки потенциальных затрат возросли до 11 миллиардов долларов — верхней границы, установленной независимой комиссией, а запуск миссии был отодвинут на 2040 год, руководство агентства приняло решение о кардинальной переработке программы, о чем сообщает интернет-издание Space. com, являющееся дочерним ресурсом Live Science.

В сентябре 2024 года НАСА обратилось к научному сообществу и частным компаниям с запросом на предложения по оптимизации программы возвращения образцов. Всего было получено 11 различных идей. В рамках последнего объявления, НАСА заявило о том, что в настоящее время проводит детальное изучение и оценку двух наиболее перспективных предложений.

Первый вариант основан на уже хорошо зарекомендовавшей себя технологии посадочной системы с использованием ракетного воздушного крана, который осуществляет мягкую посадку модуля с помощью системы тросов. Именно этот метод был успешно применен НАСА при доставке марсохода "Персеверанс" на Марс. Предполагаемая стоимость реализации данного варианта оценивается в диапазоне от 6,6 до 7,7 миллиардов долларов.

Второй рассматриваемый вариант предполагает активное использование новых коммерческих возможностей, предлагаемых частными космическими компаниями. Его стоимость оценивается несколько ниже — от 5,8 до 7,1 миллиардов долларов. Представители НАСА воздержались от более детального обсуждения коммерческого варианта, сославшись на необходимость защиты патентованных технологий и ноу-хау, о чем сообщает издание Space. com.

Независимо от того, какой из двух вариантов будет окончательно выбран НАСА, в посадочной системе будет использована уменьшенная и модифицированная версия ракеты Mars Ascent Vehicle, предназначенной для вывода контейнера с образцами на марсианскую орбиту. Дальнейшую эстафету принимает Европейское космическое агентство (ЕКА). С помощью орбитального аппарата Earth Return Orbiter, запуск которого запланирован не ранее 2027 года, ЕКА осуществит стыковку с контейнером, подбор образцов и их последующую доставку на Землю.

Никола Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА, подчеркнула, что возвращение марсианских образцов позволит ученым глубже понять геологическую историю Красной планеты и эволюцию ее климата, а также пролить свет на вопрос о возможном существовании жизни на Марсе в прошлом. Более того, она отметила, что успешное выполнение миссии станет важным шагом в подготовке к безопасной отправке первых людей-исследователей на Марс в будущем.