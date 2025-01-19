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В поисках истоков гигантов: череп Lishulong wangi проливает свет на эволюцию зауроподов

4:59
Наука

В Китае обнаружен гигантский череп ранее неизвестного динозавра

Стегозавр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Стегозавр

Ученые объявили об обнаружении в Китае поразительно хорошо сохранившегося черепа динозавра, принадлежащего, как оказалось, совершенно новому для науки виду. Окаменелость, датируемая юрским периодом, была найдена еще в 2007 году в Национальном геологическом парке динозавров Луфэн, расположенном в провинции Юньнань на юге Китая. По оценкам исследователей, длина этого древнего ящера достигала внушительных 10 метров.

Lishulong wangi — новый вид зауроподоморфа

Новый вид получил название Lishulong wangi и относится к группе зауроподоморфов — древних родичей зауроподов, таких как знаменитые бронтозавры и диплодоки, а также их предков. Геологические отложения, в которых был найден череп, датируются раннеюрским геттангским веком, охватывающим период от 201,3 до 199,3 миллиона лет назад, о чем сообщается в статье, опубликованной 12 декабря 2024 года в научном журнале PeerJ.

Авторы исследования утверждают, что L. wangi, вероятно, является самым крупным из известных науке не-зауроподовых зауроподоморфов, найденных в формации Луфэн. Примечательно, что эта формация известна своим богатством ранних зауроподоморфов — здесь уже были обнаружены останки представителей семи других родов.

Уникальная сохранность благодаря условиям захоронения

Ведущий автор исследования, Цянь-Нань Чжан, палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, пояснила, что тонкозернистые отложения в этом регионе способствовали исключительной сохранности останков. По ее словам, глина, песок и ил, осевшие на дне древних озер и рек, сформировавших ландшафт, надежно защитили кости динозавра от разрушительного воздействия эрозии. Кроме того, минералы, содержащиеся в этих отложениях, проникли в костную ткань, ускорив процесс окаменения.

Эти условия, как полагают ученые, стали ключом к великолепной сохранности черепа, что является большой редкостью для зауроподоморфов. Несмотря на то, что наслоения отложений сдавили череп, лишь небольшая часть костей оказалась утраченной.

Переходная форма между двуногими и четвероногими гигантами

Не-зауроподовые зауроподоморфы были доминирующими растительноядными динозаврами средних и крупных размеров вплоть до средней юры (174,1-163,5 млн лет назад). В отличие от громоздких гигантов, пришедших им на смену, они, вероятно, были способны передвигаться на двух ногах. У них были общие предки с тероподами, такими как тираннозавр рекс, которые полностью сохранили двуногую походку.

Детали находки и особенности нового вида

Обнаруженный образец включает в себя целый череп и девять шейных позвонков. Чжан отметила, что из-за отсутствия сохранившихся элементов плечевого и тазового поясов, а также костей конечностей, невозможно с уверенностью сказать, передвигался ли этот динозавр на двух или четырех ногах. Однако, добавила она, ближайший родственник L. wangi — юннозавр, предположительно, был частично четвероногим, что позволяет допускать такую же возможность и для L. wangi. Исследователи разделили эти два вида, в частности, на основании различий в размере ноздрей — у L. wangi они были более крупными.

Растительноядный образ жизни

Предполагается, что L. wangi был травоядным животным. Чжан высказала мнение, что основу его рациона, вероятно, составляли голосеменные и другие примитивные растения, такие как папоротники, саговники, гинкго и хвойные деревья.

Взрослая особь и загадка гибели

Ученые полагают, что на момент смерти животное было взрослой особью. Чжан пояснила, что судя по сращению элементов скелета в черепе и шейных позвонках, а также по общим размерам особи, можно сделать вывод, что найденный экземпляр, скорее всего, принадлежал взрослому динозавру.

Причины гибели L. wangi остаются неясными. Чжан отметила, что поскольку сохранились только череп и шейные позвонки, а другие кости отсутствуют, можно предположить, что после смерти останки были перемещены, что затрудняет установление обстоятельств его гибели.

Уточнения

Завропо́ды или зауропо́ды, или ящероно́гие (лат. Sauropoda, буквально — «ящероногие» динозавры), — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с конца триасового по меловой период (около 210—66 миллионов лет назад) на всех материках, включая Антарктиду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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