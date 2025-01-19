Кошечки древних людей — наука открыла доселе неизвестный вид карликовых кошек

4:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи совершили удивительное открытие, обнаружив в глубине пещеры окаменелые останки крошечной кошки, настолько маленькой, что она могла бы поместиться на ладони. Находка была сделана в пещере, где когда-то обитали древние люди.

Фото: flickr.com by David Montolio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачья пасть

Новый вид — Prionailurus kurteni

Этот карликовый представитель семейства кошачьих оказался недавно идентифицированным видом Prionailurus kurteni. Описание нового вида было опубликовано группой ученых в журнале Annales Zoologici Fennici 19 ноября 2024 года. По оценкам исследователей, возраст вымершего животного составляет более 300 000 лет, и, возможно, это самая маленькая кошка из когда-либо обнаруженных.

Миниатюрный родственник леопардовых кошек

Недавно открытый вид относится к роду леопардовых кошек Prionailurus, представители которого и в наши дни встречаются в Южной Азии. Современные леопардовые кошки по размерам скорее напоминают домашних кошек, достигая в длину около 70 сантиметров и веса от 2 килограммов. Однако, новый вид был еще более миниатюрным.

Ведущий автор исследования, Цигао Цзянцзо, научный сотрудник Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук, отметил в интервью изданию Live Science, что эта кошка явно меньше домашней и сравнима по размеру с самыми мелкими из ныне живущих кошек, вес которых составляет около 1 килограмма.

Сравнение размеров с современными карликовыми кошками

На сегодняшний день самыми маленькими дикими кошками считаются черноногая кошка (Felis nigripes) и рыжевато-пятнистая кошка (Prionailurus rubiginosus). Длина их тела варьируется от 35 до 52 см и от 35 до 48 см, соответственно. Основываясь на найденных окаменелостях, ученые предположили, что вымершая кошка была сопоставима по размерам с этими современными видами, а возможно, даже меньше. По словам Цзянцзо, длина ее тела могла составлять около 50 см.

Единственная находка — фрагмент челюсти

Сведения о жизни и размерах этого миниатюрного животного были получены благодаря единственной окаменелости — фрагменту нижней челюсти с двумя зубами. Находка была сделана в палеонтологической зоне Хуалундун, расположенной на востоке Китая. Цзянцзо пояснил, что кошки часто встречаются в пещерах четвертичного периода, но обнаружение настолько маленькой кошки стало для них неожиданностью.

Редкая сохранность окаменелости

Окаменелости предков леопардовых кошек — редкость, так как эти животные обычно обитают в лесах, где кости разрушаются быстрее, и до наших дней доходит немного доисторических образцов. Однако, благодаря защитной среде пещеры, кости найденного экземпляра хорошо сохранились, предоставив ученым уникальную возможность для изучения.

Связь с древними людьми и эволюцией кошек

Исследователи сообщили South China Morning Post, что доисторическая леопардовая кошка, возможно, забрела в пещеру в поисках грызунов, которые, вероятно, питались остатками пищи древних людей, обитавших в пещере Хуалундун.

Особое строение одного из зубов миниатюрной кошки указывает на связь доисторического вида с общим предком домашних кошек и кошки Палласа (Otocolobus manul). Хотя родство леопардовых кошек с этими видами было известно и ранее, находка в пещере Хуалундун стала первым ископаемым подтверждением этой связи.

Новый взгляд на историю кошачьих

Согласно исследованию, род леопардовых кошек является самым разнообразным среди кошачьих в лесах Южной и Юго-Восточной Азии, где обитают пять современных видов. Пещерная находка вносит ценный вклад в историю этого семейства. Цзянцзо подчеркнул, что новый вид впервые открывает прошлое разнообразие этого рода.

Ученые получили новые данные, которые помогут в изучении происхождения всех кошек. В планах исследователей — систематическое изучение окаменелостей кошек в Китае и по всему миру, которые ранее оставались малоизученными, с целью проследить происхождение и разнообразие семейства кошачьих в глубине времен.