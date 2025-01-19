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Древнейшее проклятье — археологи вскрыли французскую могилу и навлекли на себя Богов

4:05
Наука

Удивительная археологическая находка была сделана во Франции, в городе Орлеан. При проведении раскопок под зданием больницы XVIII века, расположенной примерно в 120 километрах к юго-западу от Парижа, ученые обнаружили римское кладбище, содержащее десятки захоронений.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Особую ценность находке придают обнаруженные в могилах "таблички с проклятиями", одна из которых оказалась написана на ныне исчезнувшем языке.

Археологи раскопали более 60 погребений, выстроенных в линию вдоль стены. Это кладбище, датируемое периодом с конца I до начала III веков нашей эры, отличается рядом необычных черт. В частности, захоронения расположены рядами, в них отсутствуют останки женщин и детей, обнаружены следы расписных деревянных гробов, и при этом не найдено следов кремации, что было нетипично для римской эпохи. По мнению Археологической службы Орлеана, проводившей исследования, такие особенности могут указывать на то, что погребенные принадлежали к определенной социальной группе или профессиональному сообществу.

Однако, самой интригующей находкой стали 21 табличка с проклятиями — небольшие свернутые пластины из свинца с выгравированными надписями.

Такие таблички, известные под латинским названием "defixiones", встречались по всему Средиземноморью в древние времена. Эти тонкие свинцовые листы служили своеобразным каналом связи с богами. Человек писал на табличке проклятие или просьбу, пробивал ее гвоздем и затем закапывал в землю, часто в могиле или колодце.

На данный момент специалисты смогли подробно изучить одну из обнаруженных табличек. Оказалось, что надпись на ней выполнена на галльском языке — вымершем кельтском наречии.

Захоронение, обозначенное как F2199, привлекло особое внимание. Мужчина, погребенный в этой могиле, был похоронен с табличкой проклятия, помещенной между ног, рядом с разбитым сосудом и несколькими монетами. Извлеченная из могилы, свинцовая пластина была передана реставраторам. Для защиты от дальнейшей коррозии, специалист по реставрационным технологиям обработал ее химическим составом. Затем, с использованием метода преобразования отражения, были сделаны фотографии, позволившие получить четкое изображение развернутой таблички. После этого лингвисты приступили к расшифровке латинской части надписи и переводу галльских слов.

Пьер-Ив Ламбер, эксперт по кельтской лингвистике из Национального центра научных исследований Франции, высказал предположение, что табличка с проклятием F2199 адресована "Марсу Ригизаму", что в переводе с галльского означает "Марс Королевский", римскому богу войны. В тексте упоминаются имена нескольких людей, как на латыни, так и на галльском языке, на которых налагаются проклятия за их неправедные действия.

Хотя галльский язык продолжал использоваться в обиходе еще несколько столетий после римского завоевания, письменных свидетельств его существования сохранилось немного. Поэтому, таблички с проклятиями представляют собой ценные новые образцы этого исчезнувшего языка.

Вторая табличка с проклятием была исследована методом рентгеновской томографии, чтобы изучить ее внутреннее содержимое, не разворачивая. Свернутая внутренняя часть была просканирована, но полное разворачивание таблички еще предстоит.

Археологические работы на месте раскопок должны завершиться в конце текущего месяца. В дальнейшем исследователи планируют провести всесторонний лабораторный анализ всех материалов, обнаруженных в ходе раскопок.

Уточнения

Га́лльский язы́к — мёртвый кельтский язык, упоминаемый в Галлии до VI века, когда был окончательно вытеснен народной латынью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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