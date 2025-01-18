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Древнейшая в мире обсерватория оказалась загоном для скота

1:01
Наука

Огромная древняя конструкция Руджм эль-Хири, которая находится на Голанских, изучается учеными уже много лет. Самой конструкции шесть тысяч лет.

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Исследовать ее трудно, так как там постоянно идут войны.

Однако ранее считалось, что эта конструкция — самая древняя в мире обсерватория. Дело в том, что важные элементы конструкции показывают на Солнце, Луну, планеты.

Сейчас же появилось новое исследование, которое полностью опровергает эту версию.

Во-первых, с древних времен тектоника поспособствовала передвижению плиты, на которую навалены камни. То есть ни на какие планеты все это на самом деле тогда не показывало.

Во-вторых, в этой местности оказалось много подобных конструкций, и там — точно загоны для скота, пишет KP. RU.

Кстати, археологи раньше постоянно отыскивали "обсерватории", и говорили, какие люди древности были духовными.

Уточнения

Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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