Древнейшая в мире обсерватория оказалась загоном для скота

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромная древняя конструкция Руджм эль-Хири, которая находится на Голанских, изучается учеными уже много лет. Самой конструкции шесть тысяч лет.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Исследовать ее трудно, так как там постоянно идут войны.

Однако ранее считалось, что эта конструкция — самая древняя в мире обсерватория. Дело в том, что важные элементы конструкции показывают на Солнце, Луну, планеты.

Сейчас же появилось новое исследование, которое полностью опровергает эту версию.

Во-первых, с древних времен тектоника поспособствовала передвижению плиты, на которую навалены камни. То есть ни на какие планеты все это на самом деле тогда не показывало.

Во-вторых, в этой местности оказалось много подобных конструкций, и там — точно загоны для скота, пишет KP. RU.

Кстати, археологи раньше постоянно отыскивали "обсерватории", и говорили, какие люди древности были духовными.

Уточнения

Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.

