Древнейшая в мире обсерватория оказалась загоном для скота

Огромная древняя конструкция Руджм эль-Хири, которая находится на Голанских, изучается учеными уже много лет. Самой конструкции шесть тысяч лет.
Исследовать ее трудно, так как там постоянно идут войны.
Однако ранее считалось, что эта конструкция — самая древняя в мире обсерватория. Дело в том, что важные элементы конструкции показывают на Солнце, Луну, планеты.
Сейчас же появилось новое исследование, которое полностью опровергает эту версию.
Во-первых, с древних времен тектоника поспособствовала передвижению плиты, на которую навалены камни. То есть ни на какие планеты все это на самом деле тогда не показывало.
Во-вторых, в этой местности оказалось много подобных конструкций, и там — точно загоны для скота, пишет KP. RU.
Кстати, археологи раньше постоянно отыскивали "обсерватории", и говорили, какие люди древности были духовными.
Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.
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