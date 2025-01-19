Останки древнейшего человека не то, о чем мы думали — это другое существо

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Сенсационная находка окаменелых костей, получившая название "человек из Усикавы", долгое время считалась одним из древнейших свидетельств пребывания человека на территории Японии, датируясь возрастом около 20 000 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Череп

Однако, как показало недавнее научное исследование, эти останки, приписываемые предку человека, на самом деле принадлежат представителю совсем другого вида — древнему медведю.

Эта археологическая загадка родом из города Тоёхаси, расположенного приблизительно в 225 километрах к юго-западу от Токио, где окаменелости были обнаружены еще в конце 1950-х годов. Ген Сува, антрополог из Токийского университета, возглавивший новое исследование, рассказал изданию Live Science, что сомнения относительно человеческой природы останков из Усикавы возникли еще в конце 1980-х годов и с тех пор не исчезали.

В своей последней работе, опубликованной 1 декабря 2024 года в журнале "Антропологические науки", Сува и его коллеги окончательно развеяли миф о "человеке из Усикавы". В электронном письме Сува сообщил, что проведенное исследование не оставляет сомнений: кости принадлежат древнему бурому медведю.

Он также отметил, что в Японии костные останки медведей достаточно редко встречаются на археологических раскопках. Это обстоятельство, по мнению Сувы, могло сыграть роль в первоначальной ошибке идентификации. Японские ученые, включая палеонтологов, обнаружившие окаменелости в 50-х годах, вероятно, имели недостаточно полное представление о том, как выглядят кости медведя. При этом, Сува подчеркнул, что ученые 50-х годов провели "детальные и очень точные" описания найденных фрагментов и собрали за несколько десятилетий внушительную коллекцию окаменелых скелетных останков.

Окаменелости получили свое название в честь района Усикава в Тоёхаси, где они были извлечены в ходе раскопок в карьере в период с 1957 по 1959 год. Сува рассказал, что в то время в японской научной среде существовало мнение, что другая костная находка, известная как "человек Акаси", является самой древней человеческой окаменелостью на материковой части Японии, возраст которой предположительно превышал 780 000 лет. К сожалению, окаменелость "человека Акаси" была утрачена во время бомбардировки Токио в годы Второй мировой войны.

В 1980-х годах анатомический анализ гипсовой копии утраченной окаменелости "Акаси" показал, что она, вероятно, представляет собой фрагмент более современной человеческой кости, попавшей в более древний археологический слой и подвергшейся минерализации. Сува считает, что именно это открытие привлекло дополнительное внимание к окаменелостям из Усикавы.

Первоначально окаменелости из Усикавы были интерпретированы как плечевая кость верхней части руки и головка бедренной кости нижней части ноги человека, жившего более 20 000 лет назад. Однако, в ходе нового исследования, визуальный осмотр и компьютерная томография (КТ) показали, что предполагаемая человеческая плечевая кость, скорее всего, является лучевой костью предплечья бурого медведя (Ursus arctos) примерно того же периода. Головка бедренной кости также была идентифицирована как принадлежащая медведю, подтвердил Сува.

Открытие того, что останки из Усикавы не являются человеческими, означает, что титул древнейших человеческих окаменелостей, найденных на материковой части Японии, переходит к находкам из известнякового карьера, расположенного недалеко от японского города Хамакита, примерно в 40 км к востоку от Усикавы.

Эти находки состоят из фрагментов человеческой бедренной кости, кости руки, ключицы и черепа, которые, как полагают ученые, принадлежат двум разным индивидам: одному, жившему около 14 000 лет назад, и другому, жившему приблизительно 17 000 лет назад.

Человеческие окаменелости также были обнаружены на японских островах Рюкю, также известных как острова Нансей, расположенных на полпути между Японией и Тайванем. По мнению исследователей, самые "молодые" из этих окаменелостей датируются возрастом около 18 000 лет назад, а самые древние могут достигать возраста 32 000 лет.

Примечательно, что случай с "человеком из Усикавы" — не первый в истории палеонтологии, когда кости человека и медведя были ошибочно приняты друг за друга. Аналогичная ситуация произошла и с костью, найденной в пещере на Аляске в 1990-х годах, которую первоначально сочли медвежьей. Однако, последующее исследование установило, что она принадлежала женщине-индианке, жившей около 3000 лет назад. Эти случаи подчеркивают важность тщательной и всесторонней экспертизы при идентификации древних окаменелостей.