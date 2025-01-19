Средневековые НЛО — ученые задались вопросом о контактах с пришельцами до 20 века

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Волна интереса к НЛО то возникает, то угасает, и порой вспышки общественного внимания даже стимулируют научные исследования. Однако, интерес к загадочным объектам в небе уходит корнями в глубокую древность.

Фото: pixabay.com by Rosiette-Stock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инопланетяне

Люди наблюдали за небосводом на протяжении тысячелетий, задолго до того, как сообщения об НЛО стали привычным явлением. Возникает вопрос: когда же были зафиксированы первые свидетельства подобных наблюдений и случалось ли это до середины XX века, когда интерес к НЛО резко возрос?

К сожалению, дать однозначный ответ на этот вопрос, особенно в отношении исторических эпох, не представляется возможным.

Крис Обек, независимый исследователь и директор международного архивного проекта "Magonia Exchange", объединяющего 15 стран и занимающегося изучением истории НЛО, отметил, что не существует единого мнения относительно того, какое именно событие считать первым зарегистрированным наблюдением НЛО в истории. При этом он подчеркнул, что спор вызван не отсутствием свидетельств, а скорее неоднозначностью их интерпретации. Действительно, множество древних артефактов содержат изображения загадочных небесных объектов.

Грег Эгигиан, профессор истории и биоэтики Университета штата Пенсильвания, подтвердил, что люди на протяжении тысячелетий изображали, описывали и фиксировали аномальные явления в небе.

Однако, сложность заключается в интерпретации контекста и формы этих описаний, что затрудняет определение того, что можно с уверенностью назвать первым наблюдением НЛО. По словам Обека, древние тексты, такие как шумерские и вавилонские клинописные таблички, включая серию гадательных текстов "Шумма Алу" второго и первого тысячелетий до нашей эры, содержат самые ранние известные записи о возможных наблюдениях НЛО. Правда, в те времена их интерпретировали как предзнаменования. В этих текстах встречаются описания небесных явлений, меняющих форму, и темных метеоров, которые воспринимались как предвестники важных религиозных событий. Однако, важно отметить, что эти записи не сопровождаются визуальными изображениями или иллюстрациями.

Эгигиан подчеркнул, что не стоит придавать большого значения этим историям, поскольку они оторваны от социокультурного контекста, в котором были созданы. Он пояснил, что эти рассказы, скорее всего, являются религиозными текстами или преданиями, а не свидетельствами визитов инопланетян на Землю. В подобных случаях трудно отделить культурные традиции от стремления человека дать объяснение непонятным явлениям — от комет до редких видов облаков.

Интересный пример — хроника событий в Нюрнберге 14 апреля 1561 года. Жители Нюрнберга писали, что наблюдали в небе странное воздушное сражение, упоминая шары, кресты, цилиндры и огромный таинственный черный объект в форме копья, который, по их словам, совершил падение неподалеку от города. Ганс Глейзер, местный художник, создавший гравюру на дереве, запечатлевшую это событие, отметил, что различные объекты в небе, казалось, "сражались между собой", пока, "не утомившись… не упали с солнца на землю, словно сгорев, и рассеялись в виде густого дыма". При этом, он не использовал термин "НЛО", а лишь заключил, что "что бы ни означали эти знаки, лишь Богу известно".

Таким образом, эти примеры из прошлого не могут однозначно считаться свидетельствами наблюдения НЛО из-за неоднозначности их интерпретации. Более того, даже если вера в инопланетные цивилизации существовала веками, идея о посещениях Земли инопланетянами не была общепринятой.

Для Эгигиана первое заслуживающее доверия "наблюдение НЛО" произошло относительно недавно. В июне 1947 года пилот-любитель Кеннет Арнольд, совершая полет на своем самолете в районе горы Рейнир в штате Вашингтон, в поисках обломков грузового самолета, потерпевшего крушение, увидел девять объектов, летящих строем на высокой скорости. Эгигиан отметил, что Арнольд предположил, что это были секретные военные самолеты. Он рассказал об этом случае местной газете.

Репортер, беседовавший с Арнольдом, поинтересовался характером движения этих объектов. Арнольд описал их движение, сравнив его с "тарелкой, скользящей по воде". Именно это описание было интерпретировано репортером как "летающая тарелка". Летом следующего года появилось множество сообщений о наблюдении "летающих тарелок". Таким образом, наблюдение Арнольда положило начало современной культуре НЛО в том виде, в каком мы ее знаем.

Обек согласился с тем, что именно наблюдение Арнольда стало отправной точкой современной уфологической культуры.

Тем не менее, Эгигиан подчеркнул, что в середине XX века общественность изначально не склонна была видеть в них инопланетные корабли. Скорее, предполагалось, что это могли быть военные разработки — американские или советские. Подобная паранойя и подозрительность прослеживаются и в более ранних наблюдениях. Эгигиан привел в пример наблюдения дирижаблей в небе Англии в 1912 и 1914 годах, когда граждане подозревали в них немецкое происхождение.

В конечном счете, изучение истории наблюдений НЛО помогает нам лучше понять человеческое восприятие и природу рассказывания историй. Обек заключил, что изучение НЛО ценно тем, что подобные истории представляют собой своеобразные городские легенды современности, позволяя исследовать взаимодействие человеческого воображения и наблюдательности, понять, как культурные нарративы формируют наше восприятие необъяснимых явлений.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО— визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего объект), или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный (птица, падающий метеорит, облачная структура, явление атмосферного электричества и др.) или искусственный объект (самолёт, ракета, обломки спутника, аэростат и др.).

