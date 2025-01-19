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Иерусалимские находки: первые свидетельства жертвоприношений животных в Иудейском царстве

3:53
Наука

Археологи сделали значительное открытие в Восточном Иерусалиме, обнаружив уникальное каменное сооружение, которое свидетельствует о культовой деятельности и, возможно, жертвоприношениях животных в Иудейском царстве в период Первого Храма.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Согласно заявлению археологов, на территории Израиля были найдены ряд каменных помещений и артефактов, которые, вероятно, использовались для богослужений и ритуальных практик 2800 лет назад. Это открытие является единственным известным ритуальным сооружением этого периода в Иерусалиме и одним из немногих, обнаруженных в стране.

Среди руин восьми высеченных в скале помещений были обнаружены маслобойка, давильня для винограда, алтарь и большой стоячий камень, известный в еврейской Библии как "массеба". Эти артефакты относятся к периоду Первого Храма (1200-586 гг. до н. э.), что позволяет предположить, что ритуальные и культовые обряды проводились недалеко от первого еврейского храма, построенного царём Соломоном, который находился всего в нескольких сотнях метров от Храмовой горы.

Сооружение было обнаружено на восточном склоне Города Давида — археологического памятника, считающегося древним центром города. Северная часть комплекса была найдена еще в 1909 году британским офицером Монтегю Паркером, но затем оставалась неисследованной в течение века.

"Когда мы начали раскопки в Городе Давида в 2010 году, мы обнаружили, что это место было засыпано в VIII веке до н. э., что указывает на прекращение его использования в то время", — отметил Эли Шукрон, археолог, руководивший раскопками от имени Управления древностей Израиля.

Шукрон предположил, что это могло быть связано с религиозными реформами царя Иудеи Езекии, который стремился упразднить ритуальные места и сосредоточить обряды в Первом храме.

Хотя точные обряды, проводившиеся в этом сооружении, остаются неясными, исследователи, включая Шукрона, в статье, опубликованной 12 января в журнале "Атикот", отмечают, что помещения использовались для богослужений и культовых практик, возможно, включавших жертвоприношения животных.

"Самая важная находка была обнаружена в комнате 4, где находится каменная массеба и построенная вокруг неё платформа", — написали исследователи. Они уверены, что эта комната использовалась для богослужений, а соседняя комната 5, вероятно, также служила для религиозных обрядов и, возможно, жертвоприношений.

В комнате 5 на каменном полу вырезаны три V-образные канавки и другие фигуры. Канавки "уникальны и неоднозначны", и, согласно статье, они могли использоваться для измельчения винограда или орехов. Однако есть предположение, что они могли удерживать треногу, используемую для ритуальных практик.

Рядом со строением археологи обнаружили небольшую пещеру с предметами, относящимися к VIII веку до н. э., включая кухонные горшки, кувшины с древнееврейскими надписями, скарабеи, грузики для ткацких станков, жернова и штампованные печати. Хотя назначение пещеры остаётся неясным, её обнаружение подтверждает интерпретацию этого места как культового комплекса.

"Этот комплекс является убедительным доказательством разнообразия культовых практик в столице Иудейского царства", — заключили исследователи. Это открытие углубляет наше понимание религиозной жизни и обрядов, проводившихся в древнем Иерусалиме.

Уточнения

Первый храм также Храм Соломона (950—586 год до н. э.) — еврейский храм в Иерусалиме, название Иерусалимского храма до его разрушения войсками Навуходоносора II в 586 году до н. э. Строительство его описано в библейских книгах 3 Книга Царств, главы 8 и 9 и 2 Паралипоменон, глава 3.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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