Его пытался уничтожить метеорит и Третий Рейх — ученые восстановили останки гигантского динозавра

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2:18
Наука

Исследователи сделали сенсационное открытие, идентифицировав новый гигантский вид динозавров благодаря обнаружению утерянных фотографий окаменелостей, которые были уничтожены во время Второй мировой войны.

Динозавр-сауропод
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Динозавр-сауропод

Новый вид, названный Tameryraptor markgrafi, или "вор с любимой земли", обитал в Египте 95 миллионов лет назад. С длиной 33 фута (10 метров) он относится к числу крупнейших известных наземных хищников, когда-либо населявших планету.

Немецкие ученые впервые нашли окаменелые останки этого мелового динозавра в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта в 1914 году. Окаменелости хранились в Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии (BSPG) в Германии до 1944 года, когда здание, в котором они находились, сгорело во время бомбардировки, уничтожив ценные находки, как сообщила BSPG во вторник (14 января).

Недавно исследователи обнаружили ранее неизвестные фотографии этих окаменелостей в архиве Хуэне при Тюбингенском университете в Германии. На снимках, сделанных в 1940-х годах, были запечатлены окаменелости, которые ранее считались принадлежащими крупному тероподу кархародонтозавру. Однако при более внимательном рассмотрении фотографий были выявлены отличительные черты, такие как выступающий рог и увеличенная лобная доля мозга, которых нет у других окаменелостей кархародонтозавра.

"Сначала я был немного растерян, когда мы нашли новые фотографии, а потом очень обрадовался", — рассказал Live Science Максимилиан Келлерманн, первый автор исследования и аспирант BSPG, в электронном письме. "Чем больше мы всматривались, тем больше различий находили".

Исследователи опубликовали свои выводы во вторник в журнале PLOS One, открывая новую главу в изучении динозавров и демонстрируя, как архивные материалы могут изменить наше понимание истории. Это открытие подчеркивает важность сохранения и изучения исторических архивов, которые могут скрывать ценные научные данные.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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