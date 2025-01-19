Его пытался уничтожить метеорит и Третий Рейх — ученые восстановили останки гигантского динозавра

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи сделали сенсационное открытие, идентифицировав новый гигантский вид динозавров благодаря обнаружению утерянных фотографий окаменелостей, которые были уничтожены во время Второй мировой войны.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Динозавр-сауропод

Новый вид, названный Tameryraptor markgrafi, или "вор с любимой земли", обитал в Египте 95 миллионов лет назад. С длиной 33 фута (10 метров) он относится к числу крупнейших известных наземных хищников, когда-либо населявших планету.

Немецкие ученые впервые нашли окаменелые останки этого мелового динозавра в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта в 1914 году. Окаменелости хранились в Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии (BSPG) в Германии до 1944 года, когда здание, в котором они находились, сгорело во время бомбардировки, уничтожив ценные находки, как сообщила BSPG во вторник (14 января).

Недавно исследователи обнаружили ранее неизвестные фотографии этих окаменелостей в архиве Хуэне при Тюбингенском университете в Германии. На снимках, сделанных в 1940-х годах, были запечатлены окаменелости, которые ранее считались принадлежащими крупному тероподу кархародонтозавру. Однако при более внимательном рассмотрении фотографий были выявлены отличительные черты, такие как выступающий рог и увеличенная лобная доля мозга, которых нет у других окаменелостей кархародонтозавра.

"Сначала я был немного растерян, когда мы нашли новые фотографии, а потом очень обрадовался", — рассказал Live Science Максимилиан Келлерманн, первый автор исследования и аспирант BSPG, в электронном письме. "Чем больше мы всматривались, тем больше различий находили".

Исследователи опубликовали свои выводы во вторник в журнале PLOS One, открывая новую главу в изучении динозавров и демонстрируя, как архивные материалы могут изменить наше понимание истории. Это открытие подчеркивает важность сохранения и изучения исторических архивов, которые могут скрывать ценные научные данные.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

