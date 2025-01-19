Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодная вода: неожиданный помощник в борьбе с лишним весом
Завтрак и осанка: секреты стройности для офисных работников
Преимущества лазерного пилинга: от акне до омоложения
Пилатес для новичков: 3 упражнения, чтобы начать легко и безопасно
Как Испанию превращает в мусорную свалку Европы
Потеря аппетита у питомца: что делать, если собака отказывается от еды
Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на премьеру фильма на велосипеде
Как сделать красивый цветник? Следуйте этим простым советам
Россия в числе лидеров — где находятся главные запасы редкоземельных металлов

Достойный противник классического Doom — хакер перенес Тетрис в ПДФ файл

1:46
Наука

Хакер-аналитик Томас Ринсма успешно адаптировал классический Тетрис для работы в браузерах, используя PDF-файлы. Для этого ему пришлось "взломать" JavaScript, заставив его выполнять нестандартные действия в контексте PDF. Ринсма отмечает, что реализация была сложной, и поэтому он с гордостью представляет свое творение — "Pdftris".

тетрис
Фото: wikipediа by Sammlung der Medien und Wissenschaft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
тетрис

Вся игра уместилась в файле размером всего 60 КБ, что оставило место только для необходимого минимума. Графика черно-белая, фигуры простые, а геймплей линейный. Управление комбинированное: можно использовать мышь, кнопки WSAD или вводить текстовые команды, хотя последний вариант не слишком удобен. Однако это цена универсальности — игра запускается во всех популярных браузерах, хотя сам Ринсма называет это решение "неуклюжим".

Ринсма объясняет, что браузеры используют разные наборы команд JavaScript для отображения PDF-файлов, которые часто не совпадают. Поэтому для него это стало творческим вызовом — подобрать код, который бы корректно работал на различных платформах. Исходники игры в формате ASCII он выложил на сайте GitHub, сделав их доступными для всех. В планах Ринсма — попытаться портировать в PDF-файл легендарную игру DOOM.

Этот проект открывает новые возможности использования PDF-файлов и JavaScript, демонстрируя необычные способы взаимодействия с технологиями. Ринсма продолжает исследовать потенциал таких инноваций, стремясь доказать, что даже самые неожиданные решения могут привести к интересным результатам.

Уточнения

Те́трис — компьютерная игра, изобретённая и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым. Игра была выпущена в 1985 году — в это время Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Туризм
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на премьеру фильма на велосипеде
Как сделать красивый цветник? Следуйте этим простым советам
Россия в числе лидеров — где находятся главные запасы редкоземельных металлов
Достойный противник классического Doom — хакер перенес Тетрис в ПДФ файл
Льготная ипотека для чиновников с компенсацией жилья: как она работает и зачем вообще нужна
Скраб с рисовой мукой: мягкое очищение для проблемной кожи
Черника: секрет долголетия, о котором вы не знали
Всё о бюджетных внедорожниках: плюсы и минусы популярных моделей
Откуда берется проросший картофель и как с ним обращаться?
Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.