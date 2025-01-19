Достойный противник классического Doom — хакер перенес Тетрис в ПДФ файл

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Хакер-аналитик Томас Ринсма успешно адаптировал классический Тетрис для работы в браузерах, используя PDF-файлы. Для этого ему пришлось "взломать" JavaScript, заставив его выполнять нестандартные действия в контексте PDF. Ринсма отмечает, что реализация была сложной, и поэтому он с гордостью представляет свое творение — "Pdftris".

Фото: wikipediа by Sammlung der Medien und Wissenschaft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ тетрис

Вся игра уместилась в файле размером всего 60 КБ, что оставило место только для необходимого минимума. Графика черно-белая, фигуры простые, а геймплей линейный. Управление комбинированное: можно использовать мышь, кнопки WSAD или вводить текстовые команды, хотя последний вариант не слишком удобен. Однако это цена универсальности — игра запускается во всех популярных браузерах, хотя сам Ринсма называет это решение "неуклюжим".

Ринсма объясняет, что браузеры используют разные наборы команд JavaScript для отображения PDF-файлов, которые часто не совпадают. Поэтому для него это стало творческим вызовом — подобрать код, который бы корректно работал на различных платформах. Исходники игры в формате ASCII он выложил на сайте GitHub, сделав их доступными для всех. В планах Ринсма — попытаться портировать в PDF-файл легендарную игру DOOM.

Этот проект открывает новые возможности использования PDF-файлов и JavaScript, демонстрируя необычные способы взаимодействия с технологиями. Ринсма продолжает исследовать потенциал таких инноваций, стремясь доказать, что даже самые неожиданные решения могут привести к интересным результатам.

Уточнения

Те́трис — компьютерная игра, изобретённая и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым. Игра была выпущена в 1985 году — в это время Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР.

