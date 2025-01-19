Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подрезали на трассе? Важные советы, которые помогут сохранить спокойствие
Психосоматика: болезни которые начинаются с мыслей
Отличная зарядка для тех, кому за 40 лет: проработаем все тело с гимнастической палкой
Цифровая мода: человечество начало производство вещей за авторством ИИ
Агрессивная кошка в доме: что делать и как избежать конфликтов
Польза умывания газированной водой для кожи
Рене Зеллвегер рассказала о своих занятиях во время творческой паузы
Покормите свои растения по-новому: 7 методов, о которых вы не знали
Этим можно заменить сладости, чтобы оставаться в форме

Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда

1:55
Наука

Японская компания Kirin Holdings выпустила ограниченную серию устройств, выполненных в виде обычной столовой ложки. Эти ложки обладают уникальной особенностью: при включении питания они превращаются в "транспорт ионов", способный формировать различные вкусовые ощущения прямо во рту пользователя.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Хотя концепция не нова, ее реализация вызывает интерес. Ранее Kirin Holdings экспериментировала с палочками для еды, которые также могли изменять вкусовые ощущения. Однако коммерческое применение той концепции оказалось невыгодным, но технология нашла новое воплощение в ложке.

Принцип работы заключается в том, что замыкание электрической цепи при использовании ложки позволяет управлять проводимостью ионов. Когда пользователь берет ложку и прикасается к ней языком, создается электрическая цепь, инициирующая поток избыточных ионов натрия. Поскольку язык находится в непосредственном контакте с ложкой, ионы быстро достигают его, вызывая вкусовую реакцию, которую можно ощутить как ярко выраженный вкус соли или умами.

Важно отметить, что ложка не способна извлечь из пищи больше ионов, чем это происходит при обычном приеме пищи. Она лишь ускоряет процесс, создавая более интенсивные вкусовые ощущения. Это позволяет значительно уменьшить количество реальной соли в пище, что особенно полезно, учитывая вред, который может причинить ее избыток организму.

Такая технология открывает новые возможности в области здорового питания, помогая наслаждаться насыщенным вкусом без ущерба для здоровья. Ученые и разработчики продолжают исследовать потенциал таких инноваций, открывая новые горизонты в мире кулинарии и технологий питания.

Уточнения

Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки глотки, мягкого нёба, миндалины, надгортанника).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Новости спорта
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране
Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда
Полезные привычки, которые сделают кожу сияющей, а волосы здоровыми
Чекап здоровья: важный шаг к долголетию или бесполезная трата денег
Приготовьте вкуснейший мандариновый джем, пока у них не закончился сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.