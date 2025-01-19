Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Японская компания Kirin Holdings выпустила ограниченную серию устройств, выполненных в виде обычной столовой ложки. Эти ложки обладают уникальной особенностью: при включении питания они превращаются в "транспорт ионов", способный формировать различные вкусовые ощущения прямо во рту пользователя.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Хотя концепция не нова, ее реализация вызывает интерес. Ранее Kirin Holdings экспериментировала с палочками для еды, которые также могли изменять вкусовые ощущения. Однако коммерческое применение той концепции оказалось невыгодным, но технология нашла новое воплощение в ложке.

Принцип работы заключается в том, что замыкание электрической цепи при использовании ложки позволяет управлять проводимостью ионов. Когда пользователь берет ложку и прикасается к ней языком, создается электрическая цепь, инициирующая поток избыточных ионов натрия. Поскольку язык находится в непосредственном контакте с ложкой, ионы быстро достигают его, вызывая вкусовую реакцию, которую можно ощутить как ярко выраженный вкус соли или умами.

Важно отметить, что ложка не способна извлечь из пищи больше ионов, чем это происходит при обычном приеме пищи. Она лишь ускоряет процесс, создавая более интенсивные вкусовые ощущения. Это позволяет значительно уменьшить количество реальной соли в пище, что особенно полезно, учитывая вред, который может причинить ее избыток организму.

Такая технология открывает новые возможности в области здорового питания, помогая наслаждаться насыщенным вкусом без ущерба для здоровья. Ученые и разработчики продолжают исследовать потенциал таких инноваций, открывая новые горизонты в мире кулинарии и технологий питания.

Уточнения

Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки глотки, мягкого нёба, миндалины, надгортанника).

