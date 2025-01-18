Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразите спальню: эти 5 практичных вещей улучшат интерьер
Эти заболевания способны обостриться из-за застолий
Как правильно использовать режим L: советы для уверенного вождения
Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года
Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?
Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете
Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки
В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов
Таблетки на заказ: как генетика меняет подход к лечению

Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг

2:15
Наука

Компании PocketBook и Sharp разработали первый в мире "цифровой дисплей для искусства". Это устройство с технологией ePaper способно демонстрировать изображения без потребления энергии в течение месяцев, подобно обычной картине на стене. Батарея расходует энергию только при смене изображения.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Дисплей обладает разрешением 200 пикселей на дюйм и характеризуется "расширенным цветовым спектром и усовершенствованным алгоритмом цветного изображения". Устройство не излучает тепло и не испускает вредного синего света. Алюминиевая рамка обеспечивает надежную защиту дисплея. Ввод данных осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth.

На выставке CES 2025 были представлены три модели таких динамических картин. 13,3-дюймовая модель с разрешением 1200x1600 оснащена батареей емкостью 14 тыс. мА⋅ч и имеет цену $599. Более массовая и "профессиональная" 28,5-дюймовая модель, предназначенная для широкого использования, обладает разрешением 2160x3060, аккумулятором на 20 тыс. мА⋅ч и стоит $1400. Также доступна версия с диагональю 31,5 дюйма и разрешением 2560x1440, идеальная для просторных помещений. Емкость батареи этой модели также составляет 20 тыс. мА⋅ч, а цена — $1700.

Эти инновационные дисплеи открывают новые возможности в области цифрового искусства, сочетая современные технологии с эстетическими решениями. Они позволяют наслаждаться динамичными изображениями без вреда для глаз и с минимальными затратами энергии, что делает их привлекательными для широкого круга пользователей. Ученые и художники продолжают исследовать потенциал таких технологий, открывая новые горизонты в мире искусства и дизайна.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Туризм
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Как правильно использовать режим L: советы для уверенного вождения
Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года
Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?
Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете
Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг
Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки
В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов
Таблетки на заказ: как генетика меняет подход к лечению
Это растение выживет в любых условиях — и оно очистит воздух в квартире
Баклажаны без болезней: надёжные сорта и гибриды для вашего урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.