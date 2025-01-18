Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Компании PocketBook и Sharp разработали первый в мире "цифровой дисплей для искусства". Это устройство с технологией ePaper способно демонстрировать изображения без потребления энергии в течение месяцев, подобно обычной картине на стене. Батарея расходует энергию только при смене изображения.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Дисплей обладает разрешением 200 пикселей на дюйм и характеризуется "расширенным цветовым спектром и усовершенствованным алгоритмом цветного изображения". Устройство не излучает тепло и не испускает вредного синего света. Алюминиевая рамка обеспечивает надежную защиту дисплея. Ввод данных осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth.

На выставке CES 2025 были представлены три модели таких динамических картин. 13,3-дюймовая модель с разрешением 1200x1600 оснащена батареей емкостью 14 тыс. мА⋅ч и имеет цену $599. Более массовая и "профессиональная" 28,5-дюймовая модель, предназначенная для широкого использования, обладает разрешением 2160x3060, аккумулятором на 20 тыс. мА⋅ч и стоит $1400. Также доступна версия с диагональю 31,5 дюйма и разрешением 2560x1440, идеальная для просторных помещений. Емкость батареи этой модели также составляет 20 тыс. мА⋅ч, а цена — $1700.

Эти инновационные дисплеи открывают новые возможности в области цифрового искусства, сочетая современные технологии с эстетическими решениями. Они позволяют наслаждаться динамичными изображениями без вреда для глаз и с минимальными затратами энергии, что делает их привлекательными для широкого круга пользователей. Ученые и художники продолжают исследовать потенциал таких технологий, открывая новые горизонты в мире искусства и дизайна.