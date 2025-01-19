Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразите спальню: эти 5 практичных вещей улучшат интерьер
Эти заболевания способны обостриться из-за застолий
Как правильно использовать режим L: советы для уверенного вождения
Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года
Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?
Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете
Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг
Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки
В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов

В январе можно будет понаблюдать за парадом планет

1:11
Наука

Марс, Уран, Юпитер, Венера, Нептун и Сатурн — шесть планет нашей Солнечной системы — выстроятся в условную линию на ночном небосводе.

Ночное небо
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ночное небо

Это уникальное событие достигнет своего пика 21 января 2025 года, но его можно будет наблюдать в течение нескольких дней до и после этой даты. 

Впечатляющее явление будет доступно для наблюдения практически в любом месте в вечернее время. Четыре планеты — Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, тогда как для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится телескоп или бинокль.

Стоит отметить, что на самом деле планеты не выстроятся в идеальную прямую линию, как это часто изображают на иллюстрациях. Они будут располагаться вдоль эклиптики — воображаемой плоскости, по которой движутся все планеты Солнечной системы.

В городских условиях можно будет увидеть самые яркие планеты, а отличить их от звезд можно по равномерному свечению, в то время как звезды мерцают, сообщает sciencexxi.com.

Уточнения

Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Туризм
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Как правильно использовать режим L: советы для уверенного вождения
Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года
Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?
Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете
Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг
Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки
В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов
Таблетки на заказ: как генетика меняет подход к лечению
Это растение выживет в любых условиях — и оно очистит воздух в квартире
Баклажаны без болезней: надёжные сорта и гибриды для вашего урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.