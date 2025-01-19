В январе можно будет понаблюдать за парадом планет

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс, Уран, Юпитер, Венера, Нептун и Сатурн — шесть планет нашей Солнечной системы — выстроятся в условную линию на ночном небосводе.

Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ночное небо

Это уникальное событие достигнет своего пика 21 января 2025 года, но его можно будет наблюдать в течение нескольких дней до и после этой даты.

Впечатляющее явление будет доступно для наблюдения практически в любом месте в вечернее время. Четыре планеты — Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, тогда как для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится телескоп или бинокль.

Стоит отметить, что на самом деле планеты не выстроятся в идеальную прямую линию, как это часто изображают на иллюстрациях. Они будут располагаться вдоль эклиптики — воображаемой плоскости, по которой движутся все планеты Солнечной системы.

В городских условиях можно будет увидеть самые яркие планеты, а отличить их от звезд можно по равномерному свечению, в то время как звезды мерцают, сообщает sciencexxi.com.

Уточнения

Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.



