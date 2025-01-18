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Этот плавучий остров был замечен на снимках спутников около 20 лет назад

1:00
Наука

В провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) находится удивительный природный феномен — плавучий остров Эль Охо, что в переводе означает "глаз".

Спутник CloudSat в представлении художника
Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник CloudSat в представлении художника

Этот необитаемый остров располагается в болотистой дельте реки Парана и напоминает идеально круглое око, если смотреть на него с высоты.

В 2016 году аргентинский режиссер Серхио Нойспиллер и его команда обнаружили этот уникальный феномен, готовя документальный фильм.

Их поразила кристально чистая вода вокруг острова, что является редкостью для этого района, где обычно вода мутная из-за ила. Диаметр острова составляет 118 метров, и он образован растительной массой.

Остров постоянно вращается по часовой стрелке благодаря круговому течению в озере, что приводится к образованию его идеально круглых берегов в результате длительной эрозии.

Впервые остров был замечен на спутниковых снимках около 20 лет назад.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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