Что ждёт в будущем поколение Бета

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое поколение детей, известное как поколение Бета, дебютировало 1 января 2025 года.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родители

Многие эксперты предсказывают, что оно будет еще сильнее связано с искусственным интеллектом и технологиями, чем его предшественник, поколение Альфа, как сообщает NBC News.

Хоть даты начала и окончания различных поколений не всегда четко определены, поколение Бета будет появляться примерно до 2039 года. Перед ним идет поколение Альфа, которое охватывает период с 2010 по 2024 год, затем поколение Z, насчитывающее примерно с 1996 по 2010 год, и, наконец, миллениалы, рожденные с 1981 по 1996 год.

Эксперты утверждают, что у поколения Бета будет совершенно иной опыт жизни по сравнению с поколением Альфа. Дети, рожденные в это время, будут детьми молодых миллениалов и старших представителей поколения Z, и многие из них смогут дожить до XXII века. Поколение Бета, вероятнее всего, станет еще более зависимым от умных устройств и искусственного интеллекта, чем предыдущее поколение Альфа, используя их для решения различных задач.

Кроме того, они, возможно, столкнутся с серьезными последствиями изменений климата, которые окажут непосредственное влияние на их жизни.

Как и поколения Z и Альфа, поколение Бета будет расти на социальных платформах, хотя пока неясно, как эти медиа будут развиваться в ближайшие десять лет. Некоторые эксперты полагают, что родители из поколения Z могут принять решение ограничить своих детей от чрезмерного времени в сети. В то время как старшие миллениалы обычно интегрируют технологии в повседневную жизнь своих детей поколения Альфа, родители поколения Z могут выбрать совершенно иной подход для своих будущих поколения Бета.

Уточнения

Поколе́ние — общность каких-то объектов (людей, животных, растений, иногда даже неодушевлённых предметов) непосредственных предков до некоторого родоначальника (группы таковых); или же по времени рождения.



