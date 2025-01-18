Как гремучие змеи приспособились собирать дождевую воду

Исследование показывает, что гремучим змеям не нравится, когда их тревожат. И тому есть простое объяснение.
Они сворачиваются в клубок, превращаясь в "блинчики", чтобы таким образом собрать дождевую воду. Капли воды не скатываются с чешуи, так как она гидрофильна, это напоминает лепестки роз, к которым после дождя прилипают капельки. На видеокамерах было зафиксировано, как змеи буквально вытягивают влагу друг у друга.
Ученые пришли к выводу, что что эти животные — социальные существа с близким поведением и более сложным устройством, чем мы традиционно полагаем.
Используя садовые разбрызгиватели и видеокамеры, Скотт Бобак, герпетолог и эколог из колледжа Дикинсон в Пенсильвании, и его команда изучили реакцию почти 100 гремучих змей на имитацию дождя в известном логове недалеко от Стимбот-Спрингс (штат Колорадо, США).
Грему́чие зме́и (лат. Crotalini) — триба ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.
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