Как гремучие змеи приспособились собирать дождевую воду

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование показывает, что гремучим змеям не нравится, когда их тревожат. И тому есть простое объяснение.

Фото: Flickr by Oregon State University, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змеи

Они сворачиваются в клубок, превращаясь в "блинчики", чтобы таким образом собрать дождевую воду. Капли воды не скатываются с чешуи, так как она гидрофильна, это напоминает лепестки роз, к которым после дождя прилипают капельки. На видеокамерах было зафиксировано, как змеи буквально вытягивают влагу друг у друга.

Ученые пришли к выводу, что что эти животные — социальные существа с близким поведением и более сложным устройством, чем мы традиционно полагаем.

Используя садовые разбрызгиватели и видеокамеры, Скотт Бобак, герпетолог и эколог из колледжа Дикинсон в Пенсильвании, и его команда изучили реакцию почти 100 гремучих змей на имитацию дождя в известном логове недалеко от Стимбот-Спрингс (штат Колорадо, США).

Уточнения

Грему́чие зме́и (лат. Crotalini) — триба ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.

