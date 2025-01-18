Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?

20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие

1:49
Наука

Новый математический вызов захватил внимание пользователей социальных сетей: 20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20. На первый взгляд задача кажется простой, но правильное решение требует строгого соблюдения правил порядка операций.

Задача
Фото: архив Правды.Ру
Задача

Решение задачи

Для того чтобы правильно решить эту задачу, необходимо следовать установленной математической иерархии операций:

1. Умножение и деление: выполняется сначала слева направо.

  • 20 × 20 = 400
  • 20 ÷ 20 = 1
  • Выражение упрощается до: 400 - 1 + 20.

2. Сложения и вычитания: выполняются позже, также слева направо.

    • 400 - 1 = 399
    • 399 + 20 = 419

Итак, правильный ответ: 419.

Почему важен порядок операций?

Соблюдение математической иерархии (также известной как порядок операций) является ключом к точным вычислениям. Этот порядок предписывает:

  1. Сначала выполнять действия в скобках.
  2. Затем возведение в степень или извлечение корня.
  3. После этого — умножение и деление (слева направо).
  4. Наконец, сложение и вычитание (слева направо).

Почему математические задачи полезны?

Помимо развлекательной ценности, такие задачи оказывают положительное влияние на когнитивные способности:

  • Стимулируют логическое мышление.
  • Повышают концентрацию.
  • Укрепляют память.
  • Поддерживают умственную активность.

Регулярное решение подобных упражнений может способствовать когнитивному благополучию и предотвращать возрастное ухудшение функций мозга.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Рассыпчатая гречка за 15 минут: секрет идеального гарнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.