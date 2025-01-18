20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие

Новый математический вызов захватил внимание пользователей социальных сетей: 20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20. На первый взгляд задача кажется простой, но правильное решение требует строгого соблюдения правил порядка операций.
Для того чтобы правильно решить эту задачу, необходимо следовать установленной математической иерархии операций:
1. Умножение и деление: выполняется сначала слева направо.
2. Сложения и вычитания: выполняются позже, также слева направо.
Итак, правильный ответ: 419.
Соблюдение математической иерархии (также известной как порядок операций) является ключом к точным вычислениям. Этот порядок предписывает:
Помимо развлекательной ценности, такие задачи оказывают положительное влияние на когнитивные способности:
Регулярное решение подобных упражнений может способствовать когнитивному благополучию и предотвращать возрастное ухудшение функций мозга.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.