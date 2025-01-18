20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие

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Новый математический вызов захватил внимание пользователей социальных сетей: 20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20. На первый взгляд задача кажется простой, но правильное решение требует строгого соблюдения правил порядка операций.

Фото: архив Правды.Ру Задача

Решение задачи

Для того чтобы правильно решить эту задачу, необходимо следовать установленной математической иерархии операций:

1. Умножение и деление: выполняется сначала слева направо.

20 × 20 = 400

20 ÷ 20 = 1

Выражение упрощается до: 400 - 1 + 20.

2. Сложения и вычитания: выполняются позже, также слева направо.

400 - 1 = 399 399 + 20 = 419



Итак, правильный ответ: 419.

Почему важен порядок операций?

Соблюдение математической иерархии (также известной как порядок операций) является ключом к точным вычислениям. Этот порядок предписывает:

Сначала выполнять действия в скобках. Затем возведение в степень или извлечение корня. После этого — умножение и деление (слева направо). Наконец, сложение и вычитание (слева направо).

Почему математические задачи полезны?

Помимо развлекательной ценности, такие задачи оказывают положительное влияние на когнитивные способности:

Стимулируют логическое мышление.

Повышают концентрацию.

Укрепляют память.

Поддерживают умственную активность.

Регулярное решение подобных упражнений может способствовать когнитивному благополучию и предотвращать возрастное ухудшение функций мозга.