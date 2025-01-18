Генетический прорыв: учёные планируют вернуть мамонтов из вымирания

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, основанная предпринимателем Беном Ламом и генетиком Джорджем Черчем, объявила о планах возродить мамонтов к концу 2028 года. Проект предполагает использование ДНК шерстистого мамонта, найденного в Сибири, для модификации генома азиатских слонов с целью создания гибридного вида.
Компания планирует интегрировать сегменты ДНК мамонта в геном азиатских слонов, которые имеют 99,6% генетического сходства с исчезнувшими мамонтами. Такой метод, по утверждению Colossal, можно будет использовать и для возвращения других исчезнувших животных.
Недавно международная исследовательская группа достигла значительного прорыва, сумев воссоздать трёхмерную структуру хромосом мамонта из хорошо сохранившейся кожи, найденной в Сибири. Это считается важным шагом на пути к возрождению исчезнувших видов.
Шерстистые мамонты жили в Северной Америке и Евразии сотни тысяч лет, прекрасно адаптируясь к суровым условиям, включая климат Сибири. Однако последние мамонты исчезли примерно 10 000 лет назад. Основными причинами их исчезновения считаются:
Colossal Biosciences уже собрала 435 миллионов долларов с момента своего основания в 2021 году, включая 200 миллионов долларов в последнем раунде финансирования. Компания оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.
"Недавние успехи в разработке необходимых технологий вызвали энтузиазм среди инвесторов. Это финансирование позволит нам расширить команду, разработать новые технологии и добавить другие исчезнувшие виды в наш список," — заявил Бен Лам, генеральный директор Colossal Biosciences.
Несмотря на энтузиазм компании, проект сталкивается с рядом возражений и вызовов:
Colossal также работает над восстановлением дронта — гигантской нелетающей птицы, исчезнувшей в XVII веке после появления людей на острове Маврикий.
Некоторые учёные утверждают, что возрождение исчезнувших видов не имеет практического смысла, так как:
Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.