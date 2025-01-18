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Генетический прорыв: учёные планируют вернуть мамонтов из вымирания

3:29
Наука

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, основанная предпринимателем Беном Ламом и генетиком Джорджем Черчем, объявила о планах возродить мамонтов к концу 2028 года. Проект предполагает использование ДНК шерстистого мамонта, найденного в Сибири, для модификации генома азиатских слонов с целью создания гибридного вида.

Искусственный мамонт в зоопарке Чехии
Фото: commons.wikimedia.org by Мистван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный мамонт в зоопарке Чехии

Как это возможно?

Компания планирует интегрировать сегменты ДНК мамонта в геном азиатских слонов, которые имеют 99,6% генетического сходства с исчезнувшими мамонтами. Такой метод, по утверждению Colossal, можно будет использовать и для возвращения других исчезнувших животных.

Недавно международная исследовательская группа достигла значительного прорыва, сумев воссоздать трёхмерную структуру хромосом мамонта из хорошо сохранившейся кожи, найденной в Сибири. Это считается важным шагом на пути к возрождению исчезнувших видов.

Почему мамонты исчезли?

Шерстистые мамонты жили в Северной Америке и Евразии сотни тысяч лет, прекрасно адаптируясь к суровым условиям, включая климат Сибири. Однако последние мамонты исчезли примерно 10 000 лет назад. Основными причинами их исчезновения считаются:

  • Изменение климата.
  • Интенсивная охота со стороны человека.
  • Возможное сочетание этих факторов.

Финансирование проекта

Colossal Biosciences уже собрала 435 миллионов долларов с момента своего основания в 2021 году, включая 200 миллионов долларов в последнем раунде финансирования. Компания оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

"Недавние успехи в разработке необходимых технологий вызвали энтузиазм среди инвесторов. Это финансирование позволит нам расширить команду, разработать новые технологии и добавить другие исчезнувшие виды в наш список," — заявил Бен Лам, генеральный директор Colossal Biosciences.

Этические и экологические вопросы

Несмотря на энтузиазм компании, проект сталкивается с рядом возражений и вызовов:

  1. Необходимость разрешений: Для начала работы потребуется согласие регуляторов и правительств стран, готовых предоставить территорию для содержания и реинтродукции мамонтов.
  2. Взаимодействие с местными сообществами: Региональные власти и жители должны быть готовы к возвращению столь необычного вида.
  3. Адаптация к современным условиям: Многие эксперты считают, что возрождённые животные столкнутся с трудностями в адаптации к текущим климатическим и экологическим условиям, что может привести к их гибели.

Colossal также работает над восстановлением дронта — гигантской нелетающей птицы, исчезнувшей в XVII веке после появления людей на острове Маврикий.

Критика проекта

Некоторые учёные утверждают, что возрождение исчезнувших видов не имеет практического смысла, так как:

  • Современная экосистема сильно отличается от той, в которой жили эти животные.
  • Процесс адаптации может быть слишком сложным и мучительным для животных.
  • Ресурсы, потраченные на такие проекты, могли бы быть направлены на сохранение ныне существующих видов.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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