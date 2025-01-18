Starship снова в центре внимания: авария и успех

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной аварии прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного запуска стала утечка топлива. Запуск состоялся 17 января в 1:00 по московскому времени с площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

«Предварительный анализ показывает утечку кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя», — написал Маск на платформе X.

Он также отметил, что данный инцидент вряд ли повлияет на график следующих испытательных запусков.

Этот полёт должен был стать значительным шагом вперёд: SpaceX рассчитывала отправить на орбиту улучшенную версию прототипа Starship, а также вывести 10 имитаторов спутников системы Starlink. Однако на этапе набора высоты произошло «быстрое незапланированное разрушение» корабля.

Несмотря на потерю Starship, компания добилась успеха в посадке ускорителя Super Heavy. С помощью системы захвата Mechazilla он был возвращён на специальную платформу. В предыдущем запуске это не удалось, и ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.

Starship разрабатывается как универсальная космическая система, предназначенная для пилотируемых миссий на орбиту, вывода спутников и экспедиций на Луну и Марс.

Уникальная конструкция предусматривает вертикальную посадку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля. Высота системы составляет 121 м (50 м — корабль и 71 м — ускоритель), диаметр — 9 м, а грузоподъёмность варьируется от 100 до 150 тонн.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.



Starship (произносится «Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс.

