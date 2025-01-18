Starship снова в центре внимания: авария и успех

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной аварии прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного запуска стала утечка топлива. Запуск состоялся 17 января в 1:00 по московскому времени с площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас.
«Предварительный анализ показывает утечку кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя», — написал Маск на платформе X.
Он также отметил, что данный инцидент вряд ли повлияет на график следующих испытательных запусков.
Этот полёт должен был стать значительным шагом вперёд: SpaceX рассчитывала отправить на орбиту улучшенную версию прототипа Starship, а также вывести 10 имитаторов спутников системы Starlink. Однако на этапе набора высоты произошло «быстрое незапланированное разрушение» корабля.
Несмотря на потерю Starship, компания добилась успеха в посадке ускорителя Super Heavy. С помощью системы захвата Mechazilla он был возвращён на специальную платформу. В предыдущем запуске это не удалось, и ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.
Starship разрабатывается как универсальная космическая система, предназначенная для пилотируемых миссий на орбиту, вывода спутников и экспедиций на Луну и Марс.
Уникальная конструкция предусматривает вертикальную посадку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля. Высота системы составляет 121 м (50 м — корабль и 71 м — ускоритель), диаметр — 9 м, а грузоподъёмность варьируется от 100 до 150 тонн.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.
Starship (произносится «Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.