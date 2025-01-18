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Секреты Красной планеты спрятаны в чилийской пустыне

1:52
Наука

Высохшая лагуна Лагоа-Пердида в чилийской пустыне Атакама стала настоящей находкой для учёных. Это место, напоминающее ландшафт Марса, может помочь понять, была ли жизнь на Красной планете. Исследователи обнаружили в древних отложениях следы органических соединений и микроскопических организмов, которые могли бы выжить в экстремальных условиях.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Почему Атакама уникальна

Пустыня Атакама считается одним из самых засушливых мест на Земле. Здесь почти нет дождей, а почва насыщена солями. Именно такие экстремальные условия делают её идеальным полигоном для изучения, как жизнь могла бы существовать на Марсе. Учёные утверждают, что лагуна Лагоа-Пердида высохла около 9 тысяч лет назад, оставив после себя солевые отложения, где сохранились следы древних микроорганизмов.

Тайны органических соединений

Ключевой находкой стали органические соединения, которые могли быть биологического происхождения. Учёные также отметили, что подобные структуры могли бы выжить в условиях Марса, где радиация, засуха и холод делают выживание крайне сложным.

Зачем это нужно NASA

Подобные исследования помогают NASA и другим космическим агентствам понять, как искать следы жизни на Марсе. Прямые аналогии между Лагоа-Пердида и марсианскими условиями дают возможность тестировать оборудование и подходы для будущих миссий.

Что дальше

Ученые планируют углубить исследования региона, чтобы извлечь больше данных о том, как жизнь может адаптироваться к таким экстремальным условиям. Это поможет подготовиться к поискам жизни не только на Марсе, но и на других планетах.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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