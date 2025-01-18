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Редкое космическое событие: чёрная дыра разорвала звезду втрое больше Солнца

2:34
Наука

В 2014 году астрономы наблюдали редкое космическое явление: сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики PGC 043234, расположенной в 290 миллионах световых лет от Земли, поглотила звезду, масса которой втрое превышала солнечную, и выбросила её остатки в окружающее пространство.

Чёрная дыра Sgr A*
Фото: NASA by Y.Bai, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра Sgr A*

Событие ASASSN-14li

Это явление, известное как ASASSN-14li, было зафиксировано с помощью рентгеновских обсерваторий "Чандра" и XMM-Newton. Анализ излучения позволил определить, что поглощённая звезда имела массу, в три раза превышающую массу Солнца. Подобные события, называемые приливным разрушением, происходят, когда звезда приближается слишком близко к чёрной дыре и разрывается её гравитационными силами.

Ранее наблюдаемое явление

В 2015 году астрономы наблюдали схожее явление: чёрная дыра поглотила звезду, что сопровождалось чрезвычайно ярким излучением. Изначально это событие классифицировали как взрыв сверхновой, однако дальнейшие исследования показали, что звезда была разрушена под действием приливных сил чёрной дыры.

Масса и природа чёрных дыр

Сверхмассивные чёрные дыры обладают массой, превышающей массу Солнца в миллионы раз. Их гравитационное поле настолько сильное, что даже свет не может его покинуть. Когда звезда приближается к такой чёрной дыре, она растягивается и разрывается, превращаясь в аккреционный диск, излучающий в различных диапазонах, включая рентгеновский.

Значение наблюдений

Изучение таких событий помогает астрономам лучше понять процессы взаимодействия звёзд с чёрными дырами, а также природу самих чёрных дыр. Наблюдения за ASASSN-14li предоставляют ценную информацию о массе и составе звёзд, подвергшихся приливному разрушению, и позволяют уточнить модели эволюции галактик.

Вопросы и дальнейшие исследования

Несмотря на значительный прогресс в изучении таких явлений, остаются вопросы о механизмах взаимодействия чёрных дыр и звёзд, а также о последствиях этих процессов для окружающей среды галактик. Дальнейшие наблюдения и исследования помогут пролить свет на эти загадочные космические события.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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