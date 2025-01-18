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Тайна космоса: экзопланета между Землёй и Нептуном раскрыла секреты

1:34
Наука

Астрономы, используя космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), подтвердили существование нового типа планет, не похожих на объекты в нашей Солнечной системе. Эти экзопланеты, получившие название "супер-Венеры", имеют размеры между Землёй и Нептуном и обладают атмосферой, богатой углекислым газом (CO₂).

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Ранее учёные предполагали, что подобные планеты могут быть либо каменистыми с водородной атмосферой, либо ледяными мирами с атмосферой, насыщенной водяным паром. Однако плотные облака затрудняли детальное изучение их атмосферного состава.

В новом исследовании внимание было сосредоточено на экзопланете GJ 1214 b, расположенной в 48 световых годах от Земли. Её масса примерно в 8,4 раза превышает земную, а орбитальный период составляет всего 1,6 земных суток.

Анализ данных JWST показал, что атмосфера GJ 1214 b не богата водородом или водяным паром, как ожидалось, а содержит значительное количество углекислого газа. Это открытие позволяет классифицировать GJ 1214 b как "супер-Венеру" — планету, схожую с Венерой, но значительно более массивную. Для подтверждения этих выводов и определения распространённости "супер-Венер" во Вселенной необходимы дальнейшие наблюдения.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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