Марс и спутники Юпитера: ключи к внеземной жизни

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования показывают, что большинство учёных склонны считать, что жизнь за пределами Земли существует. В опросе, проведённом с февраля по июнь 2024 года, приняли участие 521 астробиолог и 534 специалиста из других областей, включая биологов и физиков.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Планета Земля

Результаты показали, что 86,6% астробиологов и 88,4% других учёных согласны с тем, что, по крайней мере, простейшие формы внеземной жизни вероятно существуют во Вселенной.

Сложная и разумная жизнь

Когда речь заходит о более сложных или разумных формах жизни, процент согласных снижается. Среди астробиологов 67,4% считают вероятным существование сложной жизни, а 58,2% — разумной. Среди других учёных эти показатели схожи. Интересно, что лишь 10,2% астробиологов не согласны с утверждением о вероятности существования разумных инопланетян.

Оптимисты и пессимисты

Хотя прямых доказательств внеземной жизни пока нет, косвенные свидетельства внушают оптимизм. Обнаружение обитаемых сред, таких как подповерхностные океаны на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе, а также возможные условия под поверхностью Марса, расширяют наши представления о местах, где жизнь может существовать.

Кроме того, известно, что Марс в прошлом имел озёра и реки, что делает его потенциально пригодным для жизни.

Баланс мнений

Несмотря на отсутствие прямых доказательств, учёные продолжают исследовать Вселенную в поисках признаков жизни. Сочетание теоретических знаний и новых открытий поддерживает дискуссию о нашем месте во Вселенной и возможности существования других форм жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

