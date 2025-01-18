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Мужчины в Британии стремились переезжать в дом к супруге

1:37
Наука

Генетическое исследование показало, что женщины в кельтских общинах доримской Британии занимали высокий социальный статус и играли ключевую роль в своей культуре. Данные свидетельствуют о том, что мужчины часто покидали свои родные общины, в то время как женщины оставались в пределах своих семей, сохраняя важные связи и традиции.

кельты, одеяние
Фото: Wikimedia Commons by Silar is licensed under Public domain
кельты, одеяние

Особенно ярко это проявилось в племени дуротригов, где археологи обнаружили захоронения женщин с ценными предметами, что подчёркивает их значимость. Кроме того, исследование показало, что в этой культуре практиковалась матрилокальность, когда мужчины переезжали к семьям своих жён. Этот подход был редкостью в доисторической Европе, но, как выяснилось, довольно распространён в Британии того времени.

Матрилокальность соответствовала культурным традициям, укрепляющим семейные сети женщин, и давала им возможность играть центральную роль в социальной и экономической жизни общин.

Изучившие ДНК учёные также выявили повторяющиеся волны миграции с континента, что согласуется с археологическими находками. Несмотря на миграции, женские сети и семейные традиции сохраняли устойчивость и продолжали оказывать значительное влияние.

Таким образом, матрилокальность и связанные с ней традиции расширяли права и возможности женщин, помогая им сохранять ключевую роль в обществе. Эти связи позволяли женщинам участвовать в принятии решений и обеспечивать стабильность местной экономики.

Уточнения

Дуротриги — древнее кельтское племя на территории Британии.

Бра́чное поселе́ние (от лат. locus — место; также брачная локальность) — в этнологии — место поселения брачных пар. Матрилокальность (от лат. mater — мать) — супруги живут в роде матери жены.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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