Разработаны биороботы для уничтожения раковых клеток

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1:19
Наука

Исследователи из Университета Пенсильвании (США) разработали новый перспективный метод лечения рака — миниатюрные капсулы, называемые малыми внеклеточными везикулами (sEV).

Лаборатория
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лаборатория

Эти капсулы, созданные на основе иммунных клеток человека, нацелены на белок DR5, который находится на поверхности множества раковых клеток.

При активации DR5 инициируется процесс самоуничтожения раковой клетки, известный как апоптоз. В лабораторных испытаниях sEVs показали лучшие результаты по сравнению с другими методами лечения, также нацеленными на DR5, включая антитела.

Эти везикулы эффективно уничтожали раковые клетки различных типов, таких как меланома, рак печени и яичников. Они также способствовали замедлению роста опухолей в мышиных моделях и улучшили показатели выживаемости.

Кроме того, sEVs могут нарушать иммуносупрессивную среду опухолей, что делает их многообещающим кандидатом для лечения солидных опухолей, на которые трудно воздействовать традиционными методами.

В настоящее время команда работает над улучшением процесса производства и подготовкой к клиническим испытаниям на людях, сообщает ferra.

Уточнения

Вези́кулы — относительно маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищённые сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества и ферменты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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