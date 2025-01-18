Космические хроники — как течёт время на других планетах

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

На нашей планете год составляет 365 дней (или 366 в високосный год), потому что именно столько времени требуется Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Но на других планетах этот период отличается.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

На Меркурии год длится всего 88 земных дней, поскольку эта планета ближе к Солнцу и движется быстрее.

На Марсе год составляет примерно 687 земных дней, а на Юпитере — почти 12 земных лет!

То есть, чем дальше планета от Солнца, тем дольше её орбитальный период, и, следовательно, "возраст в годах" на этих планетах будет меньше.

Кроме того, стоит учесть и продолжительность суток. На Земле сутки длятся 24 часа, но на других планетах это время также варьируется.

На Марсе сутки составляют примерно 24 часа и 37 минут, что почти совпадает с земными сутками.

А вот на Венере сутки длятся целых 243 земных дня! Это дольше, чем её собственный год.

Если вам 30 лет на Земле, то на Меркурии будет около 124 лет (поскольку год там проходит быстрее), на Марсе — примерно 15 лет, а на Юпитере — всего 2,5 года.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.



