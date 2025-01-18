Загадка пропавшей серы: как астрономы разгадали две тайны Вселенной

Международная команда астрономов из Лейденского университета провела уникальное исследование, объяснив сразу две загадки, которые озадачивали астрофизиков последние два десятилетия. Оказалось, что сера, исчезающая в плотных облаках звездообразования, может быть связана в форме соли гидросульфида аммония (NH₄SH), а её присутствие объясняет необъяснимый пик в данных инфракрасных наблюдений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Тайна исчезающей серы

В плотных облаках звездообразования количество летучей серы оказалось значительно ниже, чем в разреженных областях космоса. Это ставило учёных в тупик. Эксперименты показали, что аммиак (NH₃) и сероводород (H₂S) взаимодействуют в экстремально холодных условиях, образуя соль гидросульфида аммония. Она закрепляется на пылинках и гальке, что и объясняет "исчезновение" серы.

Загадочный инфракрасный пик

Данные с прибора MIRI телескопа Джеймса Уэбба и других телескопов долгое время фиксировали пик в спектре инфракрасного света из звездообразующих областей, который оставался необъяснённым. Эксперименты показали, что этот пик связан с присутствием соли гидросульфида аммония, и до 20% пропавшей серы может быть заключено именно в этой форме.

От комет к звездообразованию

Исследование началось с данных миссии Rosetta Европейского космического агентства, изучавшей комету 67P. Анализ показал, что частицы пыли кометы содержат значительное количество гидросульфида аммония. Поскольку кометы считаются первозданными объектами, сохранившими материал с момента формирования Солнечной системы, учёные предположили, что аналогичные процессы могли происходить и в звездообразующих регионах.

Зачем это важно

Исследование не только раскрывает химические процессы в ранней Вселенной, но и помогает понять, как формируются новые звёздные системы. Оно показывает, как химические следы, найденные в нашей Солнечной системе, могут быть связаны с процессами, происходящими в других звездообразующих областях.

Будущие исследования

Астрономы планируют продолжить наблюдения с помощью инструмента MIRI на телескопе Джеймса Уэбба, чтобы подтвердить свои выводы и найти оставшиеся 80% "пропавшей" серы. Учёные также исследуют роль металлических сульфидов и других соединений, которые могут скрывать оставшуюся часть серы.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

