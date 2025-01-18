Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?

Загадка пропавшей серы: как астрономы разгадали две тайны Вселенной

Наука

Международная команда астрономов из Лейденского университета провела уникальное исследование, объяснив сразу две загадки, которые озадачивали астрофизиков последние два десятилетия. Оказалось, что сера, исчезающая в плотных облаках звездообразования, может быть связана в форме соли гидросульфида аммония (NH₄SH), а её присутствие объясняет необъяснимый пик в данных инфракрасных наблюдений.

вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
вселенная

Тайна исчезающей серы

В плотных облаках звездообразования количество летучей серы оказалось значительно ниже, чем в разреженных областях космоса. Это ставило учёных в тупик. Эксперименты показали, что аммиак (NH₃) и сероводород (H₂S) взаимодействуют в экстремально холодных условиях, образуя соль гидросульфида аммония. Она закрепляется на пылинках и гальке, что и объясняет "исчезновение" серы.

Загадочный инфракрасный пик

Данные с прибора MIRI телескопа Джеймса Уэбба и других телескопов долгое время фиксировали пик в спектре инфракрасного света из звездообразующих областей, который оставался необъяснённым. Эксперименты показали, что этот пик связан с присутствием соли гидросульфида аммония, и до 20% пропавшей серы может быть заключено именно в этой форме.

От комет к звездообразованию

Исследование началось с данных миссии Rosetta Европейского космического агентства, изучавшей комету 67P. Анализ показал, что частицы пыли кометы содержат значительное количество гидросульфида аммония. Поскольку кометы считаются первозданными объектами, сохранившими материал с момента формирования Солнечной системы, учёные предположили, что аналогичные процессы могли происходить и в звездообразующих регионах.

Зачем это важно

Исследование не только раскрывает химические процессы в ранней Вселенной, но и помогает понять, как формируются новые звёздные системы. Оно показывает, как химические следы, найденные в нашей Солнечной системе, могут быть связаны с процессами, происходящими в других звездообразующих областях.

Будущие исследования

Астрономы планируют продолжить наблюдения с помощью инструмента MIRI на телескопе Джеймса Уэбба, чтобы подтвердить свои выводы и найти оставшиеся 80% "пропавшей" серы. Учёные также исследуют роль металлических сульфидов и других соединений, которые могут скрывать оставшуюся часть серы.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Рассыпчатая гречка за 15 минут: секрет идеального гарнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.