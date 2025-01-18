Катастрофические прогнозы: что ждёт нас при таянии Антарктиды

Исследование, проведенное учеными из Университетов Макгилла и штата Огайо, раскрывает тревожную взаимосвязь между изменениями мантии Земли под антарктическим ледяным щитом и потенциальными глобальными последствиями для уровня моря. Эти изменения, происходящие всего за последние десятилетия, способны привести к необратимым климатическим катастрофам.
Анализ показал, что показатели вязкости мантии под Антарктидой увеличиваются, что вызывает подъём земли. Это, в свою очередь, размягчает основание ледяного щита, делая его более уязвимым к таянию. Добавьте к этому воздействие глобального потепления, и процесс начинает ускоряться с пугающей скоростью.
На основе 3D-моделирования учёные сделали тревожные прогнозы:
Подобное повышение уровня моря грозит катастрофическими последствиями для планеты.
Исследователи подчёркивают, что минимизация глобального потепления является ключом к замедлению разрушительных процессов. Только сокращение выбросов парниковых газов и активные меры по защите климата могут сохранить стабильность ледяного щита Антарктиды и предотвратить рост уровня моря.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.