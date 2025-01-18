Катастрофические прогнозы: что ждёт нас при таянии Антарктиды

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университетов Макгилла и штата Огайо, раскрывает тревожную взаимосвязь между изменениями мантии Земли под антарктическим ледяным щитом и потенциальными глобальными последствиями для уровня моря. Эти изменения, происходящие всего за последние десятилетия, способны привести к необратимым климатическим катастрофам.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Fryxellsee Opt

Как мантия влияет на ледяной щит

Анализ показал, что показатели вязкости мантии под Антарктидой увеличиваются, что вызывает подъём земли. Это, в свою очередь, размягчает основание ледяного щита, делая его более уязвимым к таянию. Добавьте к этому воздействие глобального потепления, и процесс начинает ускоряться с пугающей скоростью.

Прогнозы повышения уровня моря

На основе 3D-моделирования учёные сделали тревожные прогнозы:

1,7 метра к 2500 году — если потепление сохранится на текущем уровне.

— если потепление сохранится на текущем уровне. До 19,5 метров — если потепление ускорится.

Подобное повышение уровня моря грозит катастрофическими последствиями для планеты.

Потенциальные угрозы для человечества

Затопление территорий. Города и сельскохозяйственные угодья могут уйти под воду.

Города и сельскохозяйственные угодья могут уйти под воду. Загрязнение питьевых вод. Солёная вода проникнет в грунтовые источники.

Солёная вода проникнет в грунтовые источники. Экологический кризис. Вымирание растений и животных, ухудшение биоразнообразия.

Вымирание растений и животных, ухудшение биоразнообразия. Экстремальные погодные явления. Учащение засух, тайфунов и ураганов.

Учащение засух, тайфунов и ураганов. Угрозы для цивилизации. Проблемы с ресурсами могут поставить под вопрос существование современных обществ.

Как замедлить изменения

Исследователи подчёркивают, что минимизация глобального потепления является ключом к замедлению разрушительных процессов. Только сокращение выбросов парниковых газов и активные меры по защите климата могут сохранить стабильность ледяного щита Антарктиды и предотвратить рост уровня моря.