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Катастрофические прогнозы: что ждёт нас при таянии Антарктиды

2:08
Наука

Исследование, проведенное учеными из Университетов Макгилла и штата Огайо, раскрывает тревожную взаимосвязь между изменениями мантии Земли под антарктическим ледяным щитом и потенциальными глобальными последствиями для уровня моря. Эти изменения, происходящие всего за последние десятилетия, способны привести к необратимым климатическим катастрофам.

Fryxellsee Opt
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Fryxellsee Opt

Как мантия влияет на ледяной щит

Анализ показал, что показатели вязкости мантии под Антарктидой увеличиваются, что вызывает подъём земли. Это, в свою очередь, размягчает основание ледяного щита, делая его более уязвимым к таянию. Добавьте к этому воздействие глобального потепления, и процесс начинает ускоряться с пугающей скоростью.

Прогнозы повышения уровня моря

На основе 3D-моделирования учёные сделали тревожные прогнозы:

  • 1,7 метра к 2500 году — если потепление сохранится на текущем уровне.
  • До 19,5 метров — если потепление ускорится.

Подобное повышение уровня моря грозит катастрофическими последствиями для планеты.

Потенциальные угрозы для человечества

  • Затопление территорий. Города и сельскохозяйственные угодья могут уйти под воду.
  • Загрязнение питьевых вод. Солёная вода проникнет в грунтовые источники.
  • Экологический кризис. Вымирание растений и животных, ухудшение биоразнообразия.
  • Экстремальные погодные явления. Учащение засух, тайфунов и ураганов.
  • Угрозы для цивилизации. Проблемы с ресурсами могут поставить под вопрос существование современных обществ.

Как замедлить изменения

Исследователи подчёркивают, что минимизация глобального потепления является ключом к замедлению разрушительных процессов. Только сокращение выбросов парниковых газов и активные меры по защите климата могут сохранить стабильность ледяного щита Антарктиды и предотвратить рост уровня моря.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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