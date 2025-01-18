Как новые технологии пугают общество

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Страх перед тем, что ИИ может стать умнее и более независимым, продолжает нарастать.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Прогнозы о возможном порабощении человечества ИИ постоянны. ИИ уже активно используется в повседневной жизни: от поиска информации до управления различной техникой и помощи в написании текстов, сообщает argumenti.ru.

Однако люди склонны к драматизации, что нередко используется в различных прогнозах. К примеру, в XIX веке с появлением автомобилей также возникали мрачные прогнозы и опасения. Общественное беспокойство по поводу новых технологий замедляло их развитие.

Несмотря на способность ИИ выполнять сложные вычисления, у людей сохраняется недоверие к его надежности. Возможно, наши опасения обусловлены не самим ИИ, а нашим негативным восприятием и мышлением.

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.



