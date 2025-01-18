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Как вулкан Лаахер-Зее изменил представление о климатических катастрофах прошлого

2:18
Наука

Исследования ученых из Германии предоставили новые данные о влиянии одного из крупнейших вулканических извержений последних 2 миллионов лет — вулкана Лаахер-Зее. Синхронизация данных из природных климатических архивов, таких как спелеотемы из пещеры Хербстлабиринт в Германии и ледяные керны Гренландии, помогла пересмотреть хронологию событий и их связь с резкими изменениями климата.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Новая датировка извержения

Ранее считалось, что извержение Лаахер-Зее, произошедшее около 13 000 лет назад, вызвало внезапное похолодание, известное как поздний дриас. Однако новая датировка, основанная на радиоуглеродном анализе, показала, что извержение произошло на 130 лет раньше. Это исключает его влияние на климатический кризис, что стало важным открытием для науки.

Как удалось уточнить хронологию

Исследователи использовали данные спелеотемы (минерализованных отложений) из пещеры Хербстлабиринт. Высокоточные измерения изотопов серы и кислорода, выполненные с помощью ионного зонда, выявили сигналы, связанные с вулканическим извержением. Эти данные синхронизировали с ранее обнаруженным сульфатным пиком в ледяных кернах Гренландии, что позволило установить точное время событий.

Влияние на климат

Извержение Лаахер-Зее сопровождалось выбросом огромного количества серы в атмосферу, что могло кратковременно повлиять на климат, однако оно не связано с похолоданием позднего дриаса. Геологические данные показывают, что климатические изменения, связанные с этим периодом, произошли одновременно в Центральной Европе и регионе Северной Атлантики, указывая на прямую связь между климатическими системами Арктики и Европы.

Значение открытия

Результаты исследования не только пересматривают роль вулканической активности в изменениях климата, но и открывают новые перспективы для изучения климатических процессов. Они позволяют лучше понять сложные взаимосвязи между природными явлениями и изменениями климата, что особенно важно для прогнозирования будущих климатических кризисов.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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