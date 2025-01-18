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Прорыв в протезировании: как вернуть ощущение прикосновения

3:00
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, насколько важна осязательная связь с миром? Представьте, что ваши руки перестают чувствовать. Простые задачи, такие как набор текста или удержание хрупкой чашки, становятся настоящим испытанием.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

"Если вы не можете чувствовать, вам приходится постоянно следить за рукой, рискуя рассыпать, раздавить или уронить предметы", — объясняет нейробиолог Чарльз Гринспон из Чикагского университета.

Но теперь учёные близки к тому, чтобы изменить это. В свежих публикациях описаны технологии, которые позволяют вернуть ощущение прикосновения с помощью прямой электрической стимуляции мозга. Этот подход стал важным шагом к созданию протезов с обратной связью.

Прорыв в нейропротезировании

Исследования, которыми руководил нейробиолог Слиман Бенсмаиа, сосредоточены на разработке интерфейсов "мозг — компьютер" и роботизированных протезов.

Ключевым элементом этой технологии является размещение миниатюрных электродов в мозге. Они помогают управлять роботизированной рукой, а сенсоры передают импульсы в зоны, отвечающие за осязание.

Ранее стимуляция давала лишь простое ощущение прикосновения, но сейчас возможности значительно расширились.

"Современные электроды могут стабильно и точно воспроизводить ощущения, необходимые для выполнения повседневных задач". — рассказал Гринспон.

Искусственное прикосновение становится реальностью

В одном из экспериментов учёные создали "карты" мозга, определив, какие электроды отвечают за разные части руки.

Это позволило добиться стабильных и локализованных ощущений. Участники ощущали чёткое прикосновение в определённых точках, что облегчило выполнение сложных манипуляций.

Другие эксперименты показали, как последовательная стимуляция электродов может создавать ощущения движения или формы. Например, участники описывали лёгкое скользящее прикосновение, даже если стимуляция подавалась дискретно.

Это открытие может позволить пользователям чувствовать границы объектов или удерживать предметы, адаптируясь к изменяющимся условиям.

Будущее технологий

Долгосрочная стабильность сигналов от электродов делает возможным их использование в повседневной жизни.

"Мы приближаемся к созданию протезов, которые не просто функциональны, а позволяют воспринимать мир так, как это делают естественные конечности". — уверен Гринспон.

Эти технологии не только облегчат жизнь людям с утратой конечностей, но и могут применяться в других областях медицины, например, для восстановления чувствительности после мастэктомии.

Несмотря на оставшиеся сложности, каждый новый шаг приближает нас к миру, где протезы станут неотъемлемой частью человеческого опыта.

 

Уточнения

Нейропротезирование — дисциплина, лежащая на стыке нейробиологии и биомедицинской инженерии и занимающаяся разработкой нейронных протезов. Нейронные протезы являются электронными имплантатами, которые могут восстановить двигательные, чувствительные и познавательные функции, если они были утрачены в результате травмы или болезни.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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