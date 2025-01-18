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Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных

Наука

Международная команда учёных впервые обнаружила окаменелости снежных барсов (Panthera uncia), что позволило раскрыть эволюционную историю этих редких животных.

Снежный барс
Фото: flickr.com by Steve Tracy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снежный барс

Исследование, показывает, что барсы приспособлены к холодному климату и каменистым местностям, а не только к высоким горам, как считалось ранее.

Удивительные находки и их значение

Впервые были идентифицированы пять окаменелостей снежного барса, возраст которых превышает миллион лет. Они найдены в Китае, Франции и Португалии.

Одной из самых значимых находок стал скелет из Португалии, ранее считавшийся обыкновенным леопардом. Анализ показал, что это редкий представитель снежного барса, мигрировавший из Гималаев на Пиренейский полуостров.

"Мы предполагаем, что усиление оледенения около 900 000 лет назад привело к расширению ареала снежных барсов, что позволило им освоить открытые территории Европы, такие как Португалия", — объясняет Жоан Мадурель Малапейра, исследователь из Автономного университета Барселоны.

Уникальные черты и эволюционные адаптации
Снежные барсы приобрели впечатляющие черты, чтобы выжить в суровых условиях. Среди них:

  • более крупные зубы и мощные челюсти для охоты на сильную добычу, такую как горные козлы;
  • куполообразный череп, улучшенное бинокулярное зрение и слух;
  • мощные лапы и длинный хвост для прыжков по каменистым склонам.

Учёные считают, что эти адаптации сформировались в средний плейстоцен, около 500 000 лет назад, что совпало с холодными периодами ледниковых эпох.

Новый взгляд на среду обитания

Исследование опровергает миф о том, что снежным барсам необходимы большие высоты и снежный покров.

Ключевым фактором их выживания остаются крутые каменистые склоны и холодный климат. Это открытие важно для охраны вида, ведь климатические изменения угрожают их ареалу.

"Мы видим, что не высота, а структура ландшафта играет решающую роль для снежных барсов. Это обнадеживает в контексте изменения климата", — добавляет Малапейра.

Уточнения

И́рбис или сне́жный барс, или снежный леопард (лат. Panthera uncia, ранее — лат. Uncia uncia) — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Проживает исключительно в холодном климате. Слово «ирбис» русские купцы-меховщики переняли у тюркских охотников в XVII веке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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