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Windows 11 теперь ещё безопаснее: шифрование BitLocker для всех

2:32
Наука

Компания LEAP 71 из Дубая совершила настоящий прорыв в космической индустрии. С помощью искусственного интеллекта был разработан уникальный клиновидный ракетный двигатель Aerospike всего за три недели. Нейронная сеть Noyron, созданная специалистами компании, самостоятельно рассчитала оптимальную геометрию и производственные параметры.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Прототип двигателя был изготовлен методом селективного лазерного плавления из специального медного сплава CuCrZr. Он успешно прошел огневые испытания, показав тягу в 5000 Н при температуре горения 3500°C. Этот результат демонстрирует возможности искусственного интеллекта в создании высокотехнологичных решений для аэрокосмической отрасли.

Прорыв Google в квантовых вычислениях

Исследователи Google достигли нового рубежа в квантовых технологиях. Их последний квантовый чип способен решить задачу за 5 минут, на которую классическому компьютеру потребовался бы миллиард лет. Этот успех подчеркивает огромный потенциал квантовых технологий в решении сложнейших вычислительных задач, открывая новые горизонты в науке и инженерии.

Гибридный Duster 2025: новая эра внедорожников

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AI-ассистент в Windows: Gemini Live

Google планирует интеграцию своего AI-ассистента Gemini Live в панель задач Windows. Это позволит пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом напрямую из операционной системы. Новый инструмент будет учитывать контекст и интонацию голоса, чтобы предоставлять персонализированные ответы.

Шифрование по умолчанию в Windows 11

Microsoft анонсировала, что в предстоящем обновлении Windows 11 версии 24H2 шифрование с помощью BitLocker станет стандартной функцией. Теперь пользователи смогут пользоваться повышенной безопасностью на всех поддерживаемых устройствах без необходимости дополнительной настройки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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