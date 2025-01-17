Windows 11 теперь ещё безопаснее: шифрование BitLocker для всех

Компания LEAP 71 из Дубая совершила настоящий прорыв в космической индустрии. С помощью искусственного интеллекта был разработан уникальный клиновидный ракетный двигатель Aerospike всего за три недели. Нейронная сеть Noyron, созданная специалистами компании, самостоятельно рассчитала оптимальную геометрию и производственные параметры.
Прототип двигателя был изготовлен методом селективного лазерного плавления из специального медного сплава CuCrZr. Он успешно прошел огневые испытания, показав тягу в 5000 Н при температуре горения 3500°C. Этот результат демонстрирует возможности искусственного интеллекта в создании высокотехнологичных решений для аэрокосмической отрасли.
Исследователи Google достигли нового рубежа в квантовых технологиях. Их последний квантовый чип способен решить задачу за 5 минут, на которую классическому компьютеру потребовался бы миллиард лет. Этот успех подчеркивает огромный потенциал квантовых технологий в решении сложнейших вычислительных задач, открывая новые горизонты в науке и инженерии.
Автомобильная компания Dacia представила гибридную версию популярного внедорожника Duster 2025. Новинка оснащена полным приводом, где задняя ось электрифицирована. Этот гибридный Duster станет флагманом модельного ряда, предлагая покупателям сочетание доступной цены и современных технологий.
Google планирует интеграцию своего AI-ассистента Gemini Live в панель задач Windows. Это позволит пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом напрямую из операционной системы. Новый инструмент будет учитывать контекст и интонацию голоса, чтобы предоставлять персонализированные ответы.
Microsoft анонсировала, что в предстоящем обновлении Windows 11 версии 24H2 шифрование с помощью BitLocker станет стандартной функцией. Теперь пользователи смогут пользоваться повышенной безопасностью на всех поддерживаемых устройствах без необходимости дополнительной настройки.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.