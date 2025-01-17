Windows 11 теперь ещё безопаснее: шифрование BitLocker для всех

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания LEAP 71 из Дубая совершила настоящий прорыв в космической индустрии. С помощью искусственного интеллекта был разработан уникальный клиновидный ракетный двигатель Aerospike всего за три недели. Нейронная сеть Noyron, созданная специалистами компании, самостоятельно рассчитала оптимальную геометрию и производственные параметры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Прототип двигателя был изготовлен методом селективного лазерного плавления из специального медного сплава CuCrZr. Он успешно прошел огневые испытания, показав тягу в 5000 Н при температуре горения 3500°C. Этот результат демонстрирует возможности искусственного интеллекта в создании высокотехнологичных решений для аэрокосмической отрасли.

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Шифрование по умолчанию в Windows 11

Microsoft анонсировала, что в предстоящем обновлении Windows 11 версии 24H2 шифрование с помощью BitLocker станет стандартной функцией. Теперь пользователи смогут пользоваться повышенной безопасностью на всех поддерживаемых устройствах без необходимости дополнительной настройки.