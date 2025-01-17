Ученые доказали: машина времени — не фантастика, а реальность будущего

Физики из Университета Квинсленда представили новую теорию, которая подтверждает теоретическую возможность путешествий во времени. Однако, как сообщается на научном портале университета, такие перемещения имеют значительные ограничения, препятствующие радикальному изменению прошлого.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

Как работает временной континуум

Фабио Коста и студент Жермен Тобар создали математическую модель, описывающую взаимодействие временных петель. Их расчеты показали, что пространственно-временной континуум обладает способностью к самокоррекции. Это означает, что любые попытки изменить прошлое не приведут к катастрофическим последствиям или временным парадоксам, знакомым из научной фантастики.

Ключевая идея заключается в том, что изменения, внесенные в прошлое, будут автоматически адаптированы так, чтобы общий ход событий сохранился. Например, если человек вернется в прошлое, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, как утечка вируса, континуум найдет способ, чтобы событие все же произошло, но другим путем.

Математическая закономерность

Исследователи выявили интересный факт: числовые показатели, связанные с временными петлями, при возведении в квадрат показывают невозможность радикальных изменений. Это подтверждает, что путешественники во времени не смогут нарушить последовательность событий.

Поддержка теории Эйнштейна

Открытие австралийских ученых согласуется с базовыми положениями теории относительности Альберта Эйнштейна, предполагающей существование временных петель как в прошлом, так и в будущем. Стивен Хокинг также считал, что создание машины времени возможно, но человечеству еще предстоит развить технологии до необходимого уровня.