И всё же не планета? Статус Плутона давно под вопросом

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1930 году был открыт Плутон. Он считался девятой планетой Солнечной системы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пояс Койпера

Однако открытие в поясе Койпера Эриды, получившей название в честь греческой богини раздора и конфликта, в 2005 году вызвало споры о статусе Плутона, потому что она практически стала "двойником" девятой планеты.

В 2006 году Международный астрономический союз установил три критерия, необходимыми для признания небесного тела большой планетой:

Оно должно вращаться по орбите вокруг Солнца, а не быть спутником другой планеты.

Иметь почти сферическую форму благодаря своим гидростатическим силам и соответствующую массу для этого.

Уметь очищать окрестности своей орбиты и быть гравитационной доминантой в этом регионе.

Плутон по своей массе не подходил — "карликовость" не позволяла. Споры о статусе Плутона продолжаются, несмотря на его классификацию как карликовой планеты.

Поиски потенциальной девятой планеты на периферии Солнечной системы все ещё ведутся, причем ученые наблюдают за 17 кандидатами.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].



