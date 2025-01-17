И всё же не планета? Статус Плутона давно под вопросом

В 1930 году был открыт Плутон. Он считался девятой планетой Солнечной системы.
Однако открытие в поясе Койпера Эриды, получившей название в честь греческой богини раздора и конфликта, в 2005 году вызвало споры о статусе Плутона, потому что она практически стала "двойником" девятой планеты.
В 2006 году Международный астрономический союз установил три критерия, необходимыми для признания небесного тела большой планетой:
Плутон по своей массе не подходил — "карликовость" не позволяла. Споры о статусе Плутона продолжаются, несмотря на его классификацию как карликовой планеты.
Поиски потенциальной девятой планеты на периферии Солнечной системы все ещё ведутся, причем ученые наблюдают за 17 кандидатами.
Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].
Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.