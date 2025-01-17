Вечная осень: климатологи предрекают радикальное потепление зим

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие десятилетия зимы в столичном регионе станут значительно теплее. Климатолог и эксперт фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин сообщил, что в перспективе 40-50 лет температура зимних месяцев на широте Москвы может повыситься на 3-4 градуса Цельсия.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Phoenix_CZE by Phoenix CZE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лес

Он отметил, что за последние полвека зимы уже стали теплее примерно на 3 градуса, и эта тенденция не только сохранится, но и, вероятно, усилится. Специалист предположил, что через 40-50 лет, благодаря глобальным усилиям по достижению углеродной нейтральности, процесс глобального потепления может стабилизироваться. Однако к этому времени зимний период в Москве станет ощутимо теплее. Об этом сообщает издание aif.ru

Кокорин также подчеркнул, что количество периодов аномально теплой погоды зимой и экстремальной жары летом возрастет в 2-3 раза. Если за предыдущее десятилетие таких периодов продолжительностью в три недели или месяц наблюдалось восемь, то через 40-50 лет их число может достигнуть двадцати четырех. В отдельные годы, по словам климатолога, периоды тепла могут следовать друг за другом практически непрерывно. Таким образом, следует ожидать не постепенного повышения средней зимней температуры, а учащения аномально теплых периодов, длительность которых составит около 20 дней. К этим изменениям необходимо адаптировать инфраструктуру, сельское хозяйство, а также корректировать поведение людей, особенно в отношении безопасности на льду.

Ранее синоптик Александр Ильин также высказал предположение о том, что текущая зима может войти в число наиболее теплых за всю историю наблюдений.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

