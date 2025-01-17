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Луна попала в список уязвимых объектов культурного наследия

1:09
Наука

Всемирный фонд памятников (WMF) впервые добавил Луну в свой ежегодный список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, как сообщается в пресс-релизе на официальном сайте организации.

парад планет
Фото: freepik
парад планет

В 2025 году в этот перечень вошли места, которые подвергаются влиянию таких глобальных факторов, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и стихийные бедствия. Он включает 24 объекта, расположенных в 29 странах, среди которых и наш спутник — Луна.

Луна была добавлена в данный список уязвимых культурных объектов, чтобы подчеркнуть необходимость признания и охраны артефактов, подтверждающих первые шаги человечества за пределами нашей планеты.

Особое внимание заслуживают такие предметы, как видеокамера, запечатлевшая момент высадки на Луне, и кремниевый диск, который оставил астронавт Базз Олдрин с посланиями для мировых лидеров. Все эти артефакты находятся под угрозой из-за активного вмешательства человека в космосе.

 

 

 

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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