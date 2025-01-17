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Google усиливает безопасность — новшества в Play Integrity API

1:55
Наука

Google продолжает активно бороться с мошенниками, которые пытаются обмануть пользователей или распространять вредоносные программы.

Google
Фото: flickr.com by Энтони Квинтано, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Google

Для этого Google Play Integrity API предоставляет разработчикам возможность блокировать установку и обновление приложений из непроверенных источников, включая прямые инсталляции и сторонние магазины, что снижает вероятность установки модифицированных приложений. Несмотря на то, что Play Protect контролирует приложения без учета их происхождения, Google стремится, чтобы Play Store оставался основным источником для загрузки и обновления приложений. 

Согласно информации компании, приложения, использующие Play Integrity, имеют на 80% меньше нарушений по безопасности.

Кроме того, Google собирается улучшить этот функционал: начиная с сегодняшнего дня Play Integrity API будет изменен на устройствах с Android 13 и выше, что позволит повысить его скорость, надежность и уровень безопасности. Эти изменения также подразумевают более частое использование аппаратных сигналов безопасности, таких как информация о последних обновлениях безопасности устройства.

 Google определяет аппаратные сигналы как отметки о свежести обновлений безопасности, что добавляет дополнительный уровень защиты для приложений, например, банковских. Это обновление создает четкое разграничение между устройствами разных возрастов и тех, которые находятся на поддержке, и тех, которые её не получают. В настоящее время только около 55% устройств Android работают на последних версиях (13, 14 и 15), в то время как остальные используют значительно более старые версии, что делает Android более уязвимым по сравнению с iPhone, как передает Forbes.

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг и т.д.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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