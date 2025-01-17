Ученые нашли уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили уникальную планетную систему, включающую в себя сразу и так называемый горячий юпитер, и другие планеты, в том числе сверхземлю, пишет портал Space. com со ссылкой на открытие исследователей университетов Женевы, Берна, Цюриха и Национального центра компетенции в области исследований планет Швейцарии.

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Речь идет о системе звезды WASP-132 в созвездии Волка, расположенной в 403 световых годах от Земли. По данным портала, она уникальна тем, что в ней одновременно присутствуют и горячий юпитер, и другие планеты, что противоречит ранее известным данным.

Горячий юпитер — газовый гигант, сопоставимый по размеру с Юпитером, который находится очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в системах с горячими юпитерами других планет не бывает.

Однако у WASP-132 обнаружился не только горячий юпитер, но и сверхземля — планета, похожая на Землю, но тяжелее. Причем, по данным ученых, она расположена к звезде даже ближе, чем газовый гигант. Кроме того, в системе есть ледяной гигант, находящийся на значительном удалении от звезды.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.



