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Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты

Наука

Астрономы сделали удивительное открытие — экзопланета K2-22b, находящаяся на расстоянии 226 световых лет от Земли, может иметь подходящие условия для существования жизни. Эта находка стала возможной благодаря данным, полученным с помощью космического телескопа James Webb, который смог проанализировать атмосферу планеты с высокой точностью.

Космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Космос

K2-22b находится в так называемой "зоне жизни" своей звезды, где температура позволяет воде существовать в жидком состоянии. Эта экзопланета примерно в 2,5 раза больше Земли и имеет более плотную атмосферу. Астрономы отмечают, что наличие воды — ключевой фактор для развития жизни, и K2-22b предоставляет уникальную возможность изучить атмосферные условия на таких экзопланетах.

Интересно, что хотя K2-22b и находится на удалении, его атмосфера может дать информацию о том, какие элементы и молекулы присутствуют на планете. Одна из ведущих исследовательниц подчеркивает: "Мы можем изучать атмосферу экзопланет так, как никогда ранее, и это открывает новые горизонты в поисках внеземной жизни."

Несмотря на все достижения, эксперты предупреждают, что обнаружение условий, подходящих для жизни, не означает, что она там действительно существует. Тем не менее, это открытие подстегивает интерес ученых к дальнейшему исследованию экзопланет и поиску новых знаний о космосе.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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